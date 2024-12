Když textové strašení nestačí. Zákeřný malware finguje poruchu displeje a jako řešení nabízí falešný antivirus

Pro malware, který vyhrožuje, se používá označení scareware. Většinou se v telefonech pozná tak, že vás webové stránky nebo celoobrazové varování upozorňuje na infikování a nabízí možnosti, jak tento virus odebrat. Jenže tím jen útočníkům předáte své osobní a často i platební údaje, které mohou dále zneužít. Poslední útoky však cílí na telefony jako takové. Malware se maskuje jako poškození displeje, které „odstraníte“ tak, že nainstalujete antivirus.



Displej telefonu se rozbliká, ukáží se na něm pruhy a domnělé poškození. Je to jen fikce, které však mohou zejména starší a méně technicky zdatní uživatelé hravě uvěřit

Ano, technicky zdatní uživatelé hned poznají, že se jedná o podvrh. Údajné poškození displeje totiž zmizí hned, jakmile stisknete tlačítko, které má „odstranit virus“. Odkaz však vede na stránky známého výrobce antivirů McAfee, které jsou samozřejmě podvržené, kde si máte obnovit předplatné. V jiných případech zase chtějí autoři malwaru rovnou zaplatit „za odvirování“.

Zvláště v pozoru však musí být technicky méně zdatní uživatelé smartphonů a také starší lidé, kteří by mohli tomuto malwaru uvěřit. Útočníci mají v ruce zejména urgenci, a lidé ve stresu, kteří musí reagovat okamžitě, tomuto podvodu mohou relativně snadno podlehnout. A nemusí hned dojít k platbě, ale uživatelé mohou nevědomky stáhnout do mobilu další malware, který se maskuje třeba za antivirus. A zdánlivě banální podfuk může přerůst do kritických rozměrů. Stačí jen domnělému „antiviru“ povolit řadu kritických oprávnění.

Scareware „rozbitý displej“ v akci:

Zmiňovaný scareware má na telefonech řadu podob, využívají se varovné hlášky, ikonky pirátské lebky a zmínky o infikování telefonu. Pokud se i vám v telefonu ukáže podobná obrazovka, měli byste okamžitě zavřít webovou stránku, např. přes nabídku poslech aplikací, a posunem do stran aplikaci ukončit. Pokud nic nepomáhá a na displeji stále „visí“ varování, restartujte telefon a přes nabídku, která se objeví po podržení zamykacího tlačítka. Malware nemusí zobrazovat jen webový prohlížeč, ale třeba některá z posledních aplikací, kterou jste si nainstalovali. A tu byste měli z telefonu co nejdříve odebrat.

Zdroj: Forbes, Mobile-hacker