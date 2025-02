Když to nezvládne Apple, pomůže komunita. Použijte tuto zkratku a iPhone vám ukáže, jak dlouho se bude nabíjet

To, co je u Androidů absolutní samozřejmostí, je něco, na co uživatelé iPhonů spoustu let čekají. Konkrétně máme na mysli jednoduchou informaci o tom, jak dlouho se váš telefon bude přibližně nabíjet. Není to vlastně nic složitého, jen odhad, který vychází z aktuální připojené nabíječky, respektive nabíjecího výkonu, z historie posledních nabíjení a z aktuálních teplot baterie. Dá vám představu, jak dlouho si musíte počkat, než bude telefon plně nabitý. A pokud ne, víte alespoň to, zda se telefon nabíjí rychle, nebo pomalu. U iPhonů se tuto zásadní informaci nedozvíte na zamykací obrazovce ani v horní liště, ale pouze v systémovém nastavení baterie.



Pokud si nechcete stáhnout zkratku (viz níže), můžete si ji vytvořit podle tohoto přehledu v angličtině. Po vytvoření zkratky je ještě nutné vytvořit automatizaci jejího zapnutí při připojení nabíječky

Pomoci tak musela komunita, konkrétně uživatel s přezdívkou AlxR25 v tomto vlákně na Redditu, které získalo enormní publicitu i množství komentářů. Samotná funkce je ve své podstatě jednoduchá, protože slouží k orientačnímu zjištění času, po který bude muset být k iPhonu připojena nabíječka. Do iPhonu ji dostanete v podobě nové zkratky v aplikaci Shortcuts, která odečítá aktuální procent nabití od stovky, výsledek dělí hodnotou 1,5, zaokrouhlí ji a ukáže vám odhadovaný počet minut chybějících do plného dobití.

Zkratka ke stažení:

pro iPhony, které používají v systému desetinnou čárku – zde

pro iPhony, které používají v systému desetinnou tečku – zde

Pokud si některý z odkazů rozkliknete v iPhonu, je nutné stisknout tlačítko „Použít zkratku“. V jejím přehledu případně opravte desetinnou čárku na desetinnou tečku (pokud máte iPhone v angličtině), případně můžete upravit text do češtiny ve spodním rámečku („minut do plného nabití“). Stiskem tlačítka „Hotovo“ zkratku uložíte. Následně musíte v aplikaci Zkratky nastavit automatizaci. Vyhledejte podmínku „nabíječka“, nastavte, aby se zkratka aktivovala okamžitě při připojení k nabíječce, a ze seznamu vyberte zkratku „Calc TTC“. Od této chvíle se vám tato informace bude zobrazovat v systému při nabíjení.

Hodně orientační odhad

Jedná se však o hrubý odhad, což je patrné i z toho, že se v rámci zkratky poměr mezi aktuálním a maximálním nabitím dělí číslem 1,5. Uživatelé na Redditu uvádějí, že při nabíjení 20W nabíječkou od Applu se v rozsahu kapacity baterie 0–50 % nabije jedno procento za 1,2 minuty, v rozsahu 50–100 % je to pak 1,8 minuty. Hodnota 1,5 je tedy určena jako průměr pro co nejpřesnější orientační měření.



Hlavní obrazovka aplikace Zkratky v systému iOS

To je však extrémní zjednodušení komplexního problému. Čas nabití nebere v potaz teplotu telefonu, okolního prostředí, různé limity a omezení nabíjení (např. na 80 %) ani různý výkon nabíječek či rychlost nabíjení, která se v průběhu celého procesu od nuly do sta procent prakticky neustále mění. Ze startu je rychlost vyšší, ke konci pak velmi nízká. V tomto vlákně však uživatelé pokračují na vylepšování a postupném zpřesňování zkratky,

Na druhou stranu je i tento odhad lepší než nic. iPhony navíc nemají ani notifikaci o plném nabití do sta procent, což je další tip na vytvoření zkratky. Vytvoříte si ji opět přes aplikaci Zkratky a jako spouštěč upozornění si jen nastavíte dosažení 100% nabití.

