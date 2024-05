Když umělá inteligence bojuje proti umělé inteligenci. Tato aplikace pozná, že s vámi nehovoří skutečný člověk

Umělá inteligence dokáže pomáhat, ale také se dá zneužít k různým nekalým účelům. Jedním z nich je i napodobování hlasu. Truecaller je jednou z prvních aplikací, která dokáže detekovat, že na druhé straně „drátu“ není skutečná osoba ale generovaný hlas, který vašim uším může znít povědomě, ale přesto se může jednat o podvod. K samotné detekci samozřejmě využívá umělou inteligenci.



Aplikace Truecaller nabízí detekci hlasu generovaného umělou inteligencí, a to v reálném čase

Funkce se nazývá AI Call Scanner, a dokáže v reálném čase detekovat, zda je osoba na druhé straně skutečná či nikoliv. Funkce je součástí prémiové verze aplikace, ovšem ze startu je k dispozici bezplatné zkušební období. To si aktuálně mohou vyzkoušet zatím jen uživatelé Androidů v USA, funkce se však má brzy dostat i do dalších zemí.

Protistrana nepojme podezření

Jak samotná detekce funguje? V prvé řadě je nutné míst aplikace Truecaller nastavenou jako primární aplikaci pro volání. Pokud se vám v průběhu hovoru „něco nezdá“, stačí stisknout tlačtítko „Start AI Call Scanner“ na volací obrazovce. Jakmile tak učiníte, hovor se na krátkou dobu podrží a AI začne analyzovat, zda se jedná o skutečný nebo o generovaný hlas. Analýza by měla být velmi rychlá, takže o nic podstatného z konverzace nepřijdete. V případě zprávy „Human Detected“ je vše v pořádku, v případě notifikace „AI voice detected“ máte před sebou důkaz o tom, že se nebavíte se skutečným člověkem. A podle toho se můžete dále zařídit.

Zatím není jasná, jak konkrétně Truecaller falešný hlas vyhodnocuje. Nevíme také ani to, jak četné jsou případné falešně pozitivní hlášení, která by mohlo ovlivnit např. volání z místa s velmi špatným mobilním signálem. Moudřejší budeme, až se tato funkce dostane i dále do světa. Zneužití hlasu při volání přitom není nic nepředstavitelného, už v únoru vědci varovali, že pomocí umělé inteligence mohou útočníci velmi snadno změnit obsah telefonního hovoru.

Zdroj: Truecaller