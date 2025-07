Klávesnice Gboard chystá revoluci v diktování. I náročnější úpravy a editace textu zvládnete hlasem

Zadávání textu hlasem je skvělá věc, dokud nemusíte opravovat chyby. Pak nastává často neohrabané a zdlouhavé přepisování, které popírá původní výhodu spočívající ve vyšší rychlosti. V Googlu si toho jsou dobře vědomi, a proto pro svou klávesnici Gboard chystají funkci, interně nazvanou „SmartEdit“. Ta slibuje, že editaci textu pomocí hlasu povýší na zcela novou, mnohem intuitivnější úroveň.

Díky chytrým úpravám by uživatelé neměli být omezeni jen na prosté příkazy jako „vymaž poslední slovo/větu“. Nově bude Gboard rozumět i složitějším pokynům. Bude tak možné například přikázat vložení konkrétního slova doprostřed věty, změnit velká písmena na malá, opravit pravopis nebo dokonce celou pasáž přeformulovat a zkrátit.

Za vším stojí lokální AI

Další velmi zajímavou funkcí je schopnost provést akci, jako je například odeslání zprávy hlasovým příkazem po dokončení diktování a úprav. To vše, aniž by bylo nutné se dotknout displeje. Gboard má přitom rozlišovat mezi jednoduchými a složitějšími úpravami, přičemž ty náročnější zpracuje AI, což přinese větší pohodlí při úpravě delších zpráv nebo e-mailů.



Stopy instrukcí a příklady příkazů pro SmartEdit

Srdcem se má stát generativní umělá inteligence, konkrétně model Gemini Nano. Jeho klíčovou výhodou je schopnost pracovat přímo v zařízení, bez nutnosti odesílat data na servery Googlu. To zajišťuje nejen rychlou odezvu, ale i vyšší míru soukromí. Právě díky zpracování v telefonu budou úpravy textu prakticky okamžité.

Informace o chystané novince pocházejí z analýzy APK souboru, což je v podstatě „pitva“ instalačního balíčku aplikace. Odborníci v kódu beta verze Gboardu odhalili stopy instrukcí a příklady příkazů pro SmartEdit. Ačkoli funkce ještě není aktivní, její existence v programovém kódu naznačuje, že se na ni můžeme těšit v dohledné době.

Bude to novinka Pixelu 10?

Nová funkce zapadá do širší strategie Googlu, který se snaží co nejhlouběji integrovat umělou inteligenci do svých produktů. Vzpomeňme například na kontextové nápovědy „Magic Cues“. Je velmi pravděpodobné, že plnou sílu SmartEditu spatříme s příchodem chystané řady telefonů Pixel 10, kde by mohla být jednou z exkluzivních softwarových novinek.

Pokud se Googlu podaří tuto vizi dotáhnout do konce, může to zásadně proměnit způsob, jakým na telefonech pracujeme s textem. Hlasové zadávání by se tak konečně mohlo stát plnohodnotnou alternativou ke klasickému psaní. Místo stroje, který jen přepisuje slova, bychom měli mít po ruce skutečného asistenta, který opravdu rozumí našim pokynům.

Podtrhněme, že tato novinka zatím spočívá na indiciích v testovací beta verzi Gboardu pro Android. Hotový produkt může vypadat jinak, Google sám některé chystané novinky ještě ani nepotvrdil. Každopádně vývoj klávesnic směřuje cestou, kdy uživatel místo zdlouhavého tápání jen řekne, co chce udělat, a chytrá technologie to udělá za něj.