Klávesnice Gboard dostala kompaktnější podobu pro hlasové zadávání. Můžete ji přesunout k okraji displeje

Klávesnice Gboard, která je předinstalovaná v Pixelech a v řadě dalších Androidů přímo od výroby, se dočkala nové podoby hlasového zadávání. Nově se jedná o zcela samostatnou funkci, kterou spustíte ikonou mikrofonu vpravo nad zobrazenou klávesnicí.



Představení nové kompaktní podoby klávesnice Gboard při hlasovém zadávání

Při zapnutí hlasového zadávání máte nově na výběr, zda chcete QWERTZ klávesnici nechat zobrazenou na displeji, anebo ji minimalizovat do kompaktní podoby. To se hodí tehdy, když pouze diktujete, aniž byste měli jakoukoliv snahu o použití klávesnice. Současně tak na displeji uvidíte najednou daleko více nadiktovaného textu než s otevřenou klávesnicí. Do kompaktní podoby ji dostanete stiskem dvou dolů směřujících šipek.

Kompaktní podoba pro hlasové zadávání

Jakmile tak učiníte, smrskne se klávesnice jen do jednoho úzkého řádku, v němž můžete hlasový poslech pozastavit či obnovit, mazat nebo se stiskem tlačítka s klávesnicí vrátit do její původní podoby. Tlačítko se třemi čárkami zase nabídne kontextové volby a přístup k nastavení. V této nabídce si dokonce můžete už tak miniaturní lištu z klávesnice ještě zmenšit a přilepit ji k levému okraji displeje. Podržením tohoto bloku jej můžete posouvat k libovolnému okraji displeje; pokud jej necháte uprostřed, klávesnice se vrátí do plovoucí pilulky, kterou můžete „zadokovat“ ve spodní části displeje.



Klávesnici zmenšíte tlačítkem se dvěma šipkami, z kontextového menu můžete zobrazit emoji nebo lištu přesunout na bok displeje

Pokud takto klávesnici necháte, při opětovném spuštění vám opět naběhne v kompaktní podobě s hlasovým zadáváním. Z boční nabídky si dále můžete zobrazit obsah schránky, ukázat dostupná emoji nebo přeložit text. U vybraných telefonů mají být k dispozici i pokročilé hlasové příkazy, které však zřejmě fungují jen v angličtině, protože u českých Pixelů a Samsungů je tato nabídka prozatím nedostupná.

Klávesnici Gboard pro Android si můžete stáhnout zde.