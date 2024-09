Klávesnice Gboard dostala vylepšené uživatelské rozhraní pro skládací telefony a tablety

Skládací zařízení pomalu ale jistě získávají na popularitě, na což začínají reagovat i vývojáři aplikací. Konečně se k razantnější změně rozhoupal i Google, který upravil svou klávesnici Gboard tak, aby fungovala na tomto typu obrazovek alespoň o něco efektivněji.



Nové rozhraní pro výběr emoji

Aktualizace mění polohu panelů nástrojů, například panelu pro vyhledávání a možnosti kategorií, aby se lépe používaly na zařízeních s velkou obrazovkou, zejména na skládacích telefonech „knížkového“ typu.

Pro tablety a skládací zařízení je určeno nové uživatelské rozhraní klávesnice Gboard pro výběr emoji, nálepek, GIFů a emotikon. Nejvýraznější změnou je přesunutí vyhledávací lišty a kategorií z horní části obrazovky na levou stranu. Na tabletech byl také přesunut spodní panel nástrojů, který slouží k přepínání mezi emoji, nálepkami, GIFy a emotikony, a to rovněž na levou stranu.

Nejzásadnější změnou je tedy odstranění zbytečných a mnohdy rušivých panelů nástrojů, které se dříve nacházely v horní části obrazovky. Nyní se tyto nabídky přesunuly do levého sloupce, který obsahuje vyhledávací panel, poslední použité emotikony, poslední vyhledávání a další.

Další změnou je vertikální posouvání nabídek namísto horizontálního, což usnadňuje výběr emoji a dalších prvků při používání jednou rukou. Uživatelé se tak mohou levou rukou pohybovat v kategoriích, používat vyhledávání a další funkce, zatímco pravou ruku mají volnou pro výběr konkrétních ikon, emoji, nálepek nebo GIFů.

Jak to můžete vyzkoušet?

Nejedná se o převratnou změnu, ale o drobné vylepšení s velkou užitnou hodnotou z hlediska použitelnosti a optimalizace. Ať už jste dlouholetým uživatelem skládacího telefonu, nebo se teprve chystáte takové zařízení pořídit, nová aktualizace klávesnice Gboard vám určitě usnadní práci. Nové rozhraní lépe využívá větší šířku displejů tabletů a skládacích telefonů, což je dva roky stará myšlenka Google, ovšem až teď se začíná objevovat na zařízeních jako jsou mobily typu Samsung Galaxy Z Fold.

Nové rozhraní je aktuálně k dispozici pouze v beta verzi aplikace Gboard. Ve stabilní verzi se objeví až později. Naštěstí není těžké se do beta testování zapojit – stačí navštívit stránku pro zařazení do testovacího programu Gboard a stisknout tlačítko Become a tester. Následně je nutné provést aktualizaci aplikace Gboard přes Obchod Google Play, čímž dojde ke stažení a instalaci beta verze.



Zapojit se do beta testování je snadné

Další možností je stažení a instalace balíčku z alternativního zdroje – například na APKMirror je k dispozici výše zmiňovaná 14.6.02 beta. V takovém případě však bude nutné před zahájením instalace souhlasit s instalací aplikace z neznámého zdroje.

