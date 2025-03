Klávesnice Gboard na Androidu dostala vytoužená tlačítka „Vrátit zpět“ a „Opakovat“. Zrychlí úpravu textů

Populární klávesnice Gboard se na Androidu konečně naučila funkce pro rychlé úpravy posledního napsaného textu. A to od verze 15.0, kterou už teď najdete v obchodě Google Play, popř. ji máte předinstalovanou ve svém Androidu. Aktivace nové funkce je však trochu schovaná, takže si musíte tlačítka pro práci s textem nejprve vynést trochu výše, aby vůbec byla vidět.



Zobrazení klávesnice, ke zkratkám se dostanete přes tlačítko se čtyřmi tečkami. Zpětnou šipku je nutné přidat do horního řádku zástupců, a po stisknutí vám zobrazí dvě tlačítka

Pro aktivaci tlačítek Vrátit zpět a Opakovat musíte mít u klávesnice Gboard zapnutý pruh návrhů (Nastavení – Oprava textu – Zobrazit pruh návrhů). V něm pak klikněte na tlačítko se čtyřmi tečkami u levého okraje displeje. Přejdete do editačního režimu zástupců, v němž se „Vrátit zpět" nachází úplně na poslední pozici. Je třeba jej podržet a přesunout někam na první pozice, ideálně na první místa v řádku s menšími ikonami. Právě ten totiž bude viditelný při běžném psaní na klávesnici.

Zpět a Opakovat až po stisknutí tlačítka

Při stisknutí šipky vám v pruhu návrhů automaticky vyskočí dvě tlačítka – Vrátit zpět a Opakovat. Tlačítko pro opakování se zobrazí až poté, co bylo alespoň jednou použito tlačítko Vrátit zpět. Pokud je některé z tlačítek zašedlé, nemůže vykonat už žádnou další akci. Už z jejich popisů je zřejmé, co tlačítka dělají. Vrátit zpět dokáže zvrátit smazání písmen i celých slov, pokud jste je smazali najednou, ale také vrátit zpět samotné psaní slov tím, že vrací kurzor nazpět. Vy pak můžete na místě kurzoru napsat úplně jiný znak a tím tak změnit i částečně napsané slovo. Tlačítkem Opakovat však můžete dříve zmiňované akce vzít zpět a vrátit se po jednotlivých krocích do úvodního stavu.

Je ale škoda, že tlačítko Zpět zatím není k dispozici ve chvíli, kdy by se hodilo nejvíce. A to v době, kdy se vám nelíbí automatická oprava. V tu chvíli však pruh návrhů zobrazuje další návrhy doplňovaných slov, a zástupce pro tlačítko Zpět se vám zobrazí až poté, co prstem ťuknete do textu nebo na klávesnici zadáte Enter. Paměť napsaného a smazaného textu zůstává v klávesnici, i když ji zavřete a opětovně otevřete. Pokud však kompletně ukončíte aplikaci (např. smažete ji ze seznamu posledních spuštěných), smazané znaky, napsané texty či písmena z paměti zmizí. Klávesnici Gboard bezplatně stahujte z Google Play.