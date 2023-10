Klávesnice Gboard přináší změny v prezentaci smajlíků. Snadno vyberete barvu pleti i spojitost s pohlavím

Převážně Spojenými státy několik let rezonuje situace okolo barvy pleti a pohlaví, na kterou technologické firmy reagují po svém. Třeba Google již dříve do Pixelů přidal funkci Real Tone, která na fotkách zachová autentické barvy kůže. Tentokrát se americký gigant pustil do změn v klávesnice Gboard. Ty se týkají převážně smajlíků, které mohou pomoci ke snadné reprezentaci vašeho pohlaví i barvy kůže.

Smajlíky mohly mít už dříve jiný odstín, aby reflektovaly vaši barvu kůže, bylo však nutné vždy nad emoji podržet prst, a následně vybrat patřičný odstín z nabídky. Tedy v případě, že se vám nezamlouvala defaultní žlutá. Při příštím použití stejného emoji se vybraná barva uložila jen u něj samotného. Nově se však při výběru emoji do stejného odstínu přebraví i všechny další. Pokud budete chtít volit univerzální žlutou podobu, budete na ní muset u smajlíku ručně přepnout. Emoji, u kterých přepínání tónů dunguje, mají v pravém spodním rohu malý trojúhelník.



Měníte u smajlíků jejich barvu? V nové verzi Gboardu se odstín emotikony aplikuje na všechny personalizovatelné najednou

Google uvádí, že u většiny emoji klávesnic je potřeba více, než 300 dotyků na displej, abyste si nastavili patřičný tón pleti a individuální pohlaví u nejdůležitějších „osobních“ emoji. Věřte nebo ne, na světě existuje mimo biologického pohlaví (muž a žena) přesně 72 generových identit, a některé z nich si můžete nakonfigurovat i v podobě smajlíků v kombinaci s barvou pleti.

Google na závěr přidává i krátký průzkum, podle něhož se tónované emoji nejčastěji používají v soukromých konverzacích či v chatech s rodinou, zatímco ve veřejných příspěvcích převládá univerzální žlutá. Dotazovaní totiž v případě běžně viditelných příspěvků berou alternativní podoby smajlíku jako „vnucování“ barvy pleti. A to je něco, co třeba takové USA rozhodně nebere na lehkou váhu.

Používáte emotikony s volitelnými barevnými odstíny, nebo si vystačíte s defaultní žlutou? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj: Google Blog