Klonování SIM karty v chytrých hodinkách u českých operátorů. Cena je stejná, liší se jen podporované modely

V Česku se od roku 2021 začalo řešit klonování čísel pro chytré hodinky s podporou eSIM, všichni hlavní operátoři však měli svou službu aktivní až koncem minulého roku. Jejím je cílem je to, abyste mohli s hodinkami volat, posílat zprávy a využívat datové přenosy i tehdy, když nejste poblíž svého smartphonu. Volné jednotky tedy čerpáte z mobilního tarifu. Operátoři do svých služeb postupně přidávají kompatibilní hodinky, a my přinášíme přehled aktuálně podporovaných modelů.



Klonování SIM karty do hodinek eSIM zvládají všichni tři čeští operátoři. Služba vždy stojí 99 Kč, liší se jen doba bezplatného období a podporované modely hodinek

U Vodafonu má služba název OneNumber, u operátora O2 se bavíme o službě O2 Chytré hodinky. T-Mobile má zase ve svém portfoliu službu Watch Connection a Apple Watch Connection. Ve všech případech se jedná o doplňkovou službu ke stávajícímu tarifu, která stojí shodně 99 Kč měsíčně. Každá ze služeb však má různé časově omezené bezplatné období, a také podporované modely hodinek. Ty pro přehlednost zobrazujeme v tabulce níže. U Samsungů se služba detailněji nastavuje v aplikaci Galaxy Wearable, u iPhonů využijte aplikaci Watch na iPhonu.

Podporované hodinky musí mít ve svém názvu označení „LTE“, Apple Watch je označuje také jako „Cellular“, a poznáte je podle červené barvy použité na korunce.

O2 T-Mobile Vodafone Apple Watch „Cellular“ s nejnovějším watchOS minimálně Apple Watch 6 nebo Apple Watch SE (varianta „Cellular“) Apple Watch 4 a novější (varianta „Cellular“), Watch SE, Ultra LTE a Ultra 2 Samsung LTE varianta Galaxy Watch4 a vyšší LTE varianta Galaxy Watch4 a vyšší LTE varianta Galaxy Watch4 a vyšší Další značky - - Xiaomi Watch 2 Pro LTE

O2 požaduje, abyste v případě „Cellular“ verze Apple Watch měli iPhone XS nebo novější model, a to s poslední verzí iOS. U hodinek od Samsungu je zase nutné, abyste je měly spárovány s telefonem značky Samsung. Klonování karty do hodinek aktivujte u všech tarifů, které obsahují datovou službu vyjma O2 Machine, Mobilní internet a Vario Voice. Službu nelze aktivovat ani při používání Duo SIM. První dva měsíce jsou nabízeny zdarma. Hodinky v eSIM v roamingu nefungují.

T-Mobile u Samsung hodinek uvádí, že musí být spárovány s telefonem značky Samsung, v němž běží alespoň Android 5.0. Analogicky to samozřejmě platí i pro iPhone (iOS 14 a novější) a Apple Watch. T-Mobile u služby ve spojitosti s hodinkami Galaxy Watch nabízí tříměsíční bezplatné období (při pořízení služby do 31. října). U T-Mobile tato služba navíc funguje i v roamingu, a to ve více než 50 zemích po celém světě.

U Vodafonu je služba dostupná zákazníkům s neomezenými a neomezenými business tarify. Omezení služby se týkají jen omezení samotných hodinek pro připojení k telefonu. První tři měsíce používání služby jsou zdarma. Vodafone dodává, že hodinky pořízené v zahraničí se službou OneNumber nemusí fungovat.