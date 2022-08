Kolik hodin denně používáte telefon a jak to změřit? Možná budete hodně překvapeni...

Smartphony jsou dnes s námi doslova na každém kroku, přesto se zdá, že o jejich používání nemají uživatelé žádné bližší uvědomění. Nebo snad víte, kolikrát jste už dnes telefon vzali do ruky? Nepotřebujeme přesný počet, ale stačí nám alespoň rámcový údaj. Bylo to desetkrát nebo stokrát? Nebojte, my také přesně nevíme, ale právě možná i tento fakt ukazuje na vzrůstající fenomén „nadužívání smartphonů“.

„Nadužívání“ jako trend poslední doby

Ten můžeme zpětně dohledat při nástupu koronavirové pandemie před dvěma lety. Díky neustálému omezování a zavírání provozoven, omezení kultury a sportu se uživatelé soustředili na telefon, který nahradil vše, co vám chybělo. Spousta států světa v letošním roce vyhlásila boji s koronavirem stopku. Např. Velká Británie se navenek tváří, jako by koronavirus přestal existovat. Lidé zdánlivě vrací do normálu (restaurace, kina, sport, kultura a zábava), při používání telefonů to tak rozhodně nevypadá.



Trend poslední lech. Čas strávený u televize se snižuje na úkor smartphonu. Zlom nastal při nástupu koronaviru (Zdroj: emarketer)

Zatímco poslední dva roky jsme se mohli při používání telefonů „vymlouvat“ na pandemii, od jejího vypuknutí však lidé tráví u displejů stále více času. Podle zdroje tráví uživatelé nejvíce času se smartphony v Indonésii a Singapuru, a to až neskutečných 5,7 hodin každý den. Skokanem roku je Singapur s Austrálií (4,9 hodiny), jedná se o státy, kde průměrná denní doba využití mobilu jen meziročně stoupla o čtyřicet procent! Růst už sice není tak vysoký jako dříve, přesto jsou tato čísla alarmující. Uživatelé velmi snadno přivykli k tomu, že je telefon neustále k dispozici, a do starých kolejích se jen tak vrátit nechtějí.

Zvýšené využívání telefonu je však trend, který platí na drtivé většině mobilních trhů. Jen u některých z nich je průměrná denní doba strávená na telefonu meziročně stejná nebo o pár procent nižší. To by značilo návrat „do normálu“, většina regionů však pokračuje v nastoleném trendu.

Zjistěte si, kolik času denně trávíte na mobilu

Zní vám šestihodinové používání telefon (tzv. SOT = Screen-On Time) na mobilu jako něco neskutečného? Tak schválně, jak jste na tom vy? V Androidu k tomu slouží funkce Digitální pohoda alias Digital Wellbeing. Tato systémová aplikace, kterou najdete přímo v nastavení, vám odhalí, kolik času denně strávíte na mobilu.



Funkce Digitální pohoda na vás „práskne“, zda to s používáním telefonu příliš nepřeháníte

Základní metrikou je doba zapnutí obrazovky, u které se dozvíte i časový poměr mezi všemi spouštěnými aplikacemi. U daného dne se však evidují i další záležitosti, jako počet přijatých oznámení či počet odemknutí telefonu. I to může být ukazatel, že na telefon saháte možná až příliš často. Konkrétně telefony od Samsungu pak z naměřených hodnot samy vytváří měsíční reporty, z nichž se dozvíte průměrný čas strávený u displeje mobilu a také tři nejpoužívanější aplikace daného týdne.

Osobně mám za uplynulý týden, jehož součástí byla pracovní cesta, průměrný denní čas obrazovky 2 hodin a 17 minut. Jenže o týden dříve jsem na tom byl s časem o dost hůře (4 hodiny a 55 minut)! Aby byla má data kompletní, tak za uplynulý týden jsem měl denně na telefonu zhruba 100 oznámení, a každý den jsem telefon odemknul v průměru zhruba 88×.

A jaký je průměr? Studií, analýz a statistik týkajících se smartphonů je nepřeberné množství. Pokud budeme vycházet ze zdroje 11 tisíc uživatelů aplikace RescueTime, tj. těch, kteří mají s nadužíváním telefonů problém a přiznají si to, dvacet procent z nich používá telefon denně minimálně čtyři a půl hodiny. Průměrný čas strávený denně u telefonu činí, např. ve Velké Británii, 3 hodiny a 23 minut. V průměru uživatelé odemykají telefon 58× denně, třetinu z toho však činí v průběhu své pracovní doby. Po odemknutí uživatelé telefon v průměru používají minutu a 15 vteřin, než jej opět uzamknou. Jenže, existuje 50% pravděpodobnost, že do tří minut telefon uživatelé opětovně odemknou, protože si na něco vzpomněli. Telefon se tak stává velkým „zabijákem“ času, protože jej používáme k textové komunikaci s rodinou, prohlížení sociálních síti, online nakupování nebo třeba ke čtení novinových zpráv.

A jak jste na tom vy? Používáte smartphone nepřetržitě, nebo jste schopni na sobě rozpoznat únavu či bolest očí a telefon snadno odložit? A nebo na sobě zase pozorujete náznaky závislosti a telefon z ruky prostě nedostanete? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj: data.ai, emarketer