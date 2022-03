Kolik stojí 1 GB dat? Nejvíce zaplatí uživatelé v Africe, Česko uzavírá TOP20 nejdražších zemí světa

Na webu jsme narazili na zajímavou infografiku, která uvádí průměrné ceny na světě za 1 GB mobilních dat. Vychází přitom ze statistik služby Cable.co.uk, která monitoruje průměrně ceny 1GB mobilních dat v zemích po celém světě. Infografika vyobrazená níže vychází z dat uveřejněných v roce 2020, a je zajímavé sledovat, jak velké panují rozdíly, nejen mezi kontinenty, ale také mezi sousedními zeměmi.

Mezi země s nejvyšší cenou za 1GB mobilních dat patří Malawi, Benin a Čad, tedy trojice afrických států. Ty doplácí na nedostatek operátorů, tedy na přirozenou konkurenci, která by cenu tlačila přirozeně dolů. Rekordmanem je Malawi, kde stojí 1 GB dat 27,41 dolarů, což dělá necelých 620 korun. Na protipólu stojí Indie, kde vlivem intenzivního konkurenčního boje padla cena za 1 GB mobilních dat jen na „směšných“ 0,09 dolarů, což dělá po přepočtu směšné dvě koruny...

A jak si na tom stojíme v Česku? Podle statistik nás stojí 1 GB 7,95 dolarů, tedy necelých 180 korun. V žebříčku zemí se tak Česku umístilo na 19. příčce, aneb jen 19 zemí světa za 1 GB mobilních dat zaplatí v průměru více, než my! Z celkově 230 monitorovaných zemí je 1 GB levnější ve 211 státech, a to už je dost na pováženou...

Levnější mobilní data mají např. v Angole, Gambii, Izraeli, Maďarsku, Sýrii nebo třeba v Papue Nové Guineji. Prakticky všichni naši sousedé jsou cenově úplně někde jinde. Slovensko, Rakousko, Německo i Polsko jsou výrazně levnější. Na webu Cable.co.uk je již k dispozici interaktivní mapa s daty za loňský rok, která jen dokazuje, že ostatní státy zlevňují, zatímco Česko zůstává stále na svém. Průměrná cena 1 GB mobilních dat u nás činí 8,15 dolaru (ano, oproti roku 2020 se ještě zdražovalo!), takže Česko uzavírá TOP20 nejdražších zemí světa.

Pro srovnání, na Slovensku stojí 1 GB dat 3,55 dolaru, v Polsku 0,64 dolaru, v Rakousku 1,17 USD a v Německu pak 3,38 dolaru. ČTÚ sice chtěl trh s mobilními daty regulovat, ovšem operátor Evropské komisi nedodal materiály, z nichž by vyplývalo, že čeští operátoři jednají ve vzájemné shodě. Do doby, než přijdou na trh nové subjekty, které v roce 2020 vydražily 5G kmitočty (Poda, Centronet a Nordic Telecom), se tak zlevnění mobilních dat zřejmě nedočkáme. Česko je totiž specifický trh, a pokud dojde k nějakému posunu cen, bude to zřejmě jen směrem nahoru...