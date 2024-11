Kolik stojí součástky na výrobu Pixelu 9 Pro a iPhonu 16 Pro? Jeden je o třetinu levnější, ale v obchodě stojí skoro stejně

Google letos uspíšil premiéru nových iPhonů, a tato strategie se mu vyplatila, protože prodeje telefonů (minimálně v USA) mají vzestupnou tendenci. Americký gigant se nijak netají tím, že přímou konkurencí Pixelu 9 Pro je iPhone 16 Pro. Cena součástek, z nichž se telefony skládají, je však diametrálně odlišná.



Víme, kolik stojí komponenty na výrobu iPhonu 16 Pro a Pixelu 9 Pro. Pixel je levnější o 2 tisíce, při pohledu na součástky je rozdíl mezi oběma telefony dvojnásobný

Začněme Pixelem 9 Pro, u něhož stojí jednotlivé komponenty (tzv. Bill of materials alias BOM) 406 dolarů, což dělá zhruba 9 600 Kč. Oproti Pixelu 8 Pro Google snížil cenu použitých komponent o 11 procent, zde by však bylo vhodnější srovnání loňského modelu s Pixelem 9 Pro XL, což ale zdroj nenabízí. Nejdražší součástkou je čipset Tensor G4, který stojí zhruba 2 tisíce, druhou nejdražší součástkou je displej M14 od Samsungu, které je jen nepatrně levnější. Fotoaparáty po přepočtu vycházejí na zhruba patnáct stovek.

Telefony stojí podobně, Pixel má levnější díly

U iPhonu 16 Pro se částka za použité součástky vyšplhala na 568 dolarů (zhruba 13 500 Kč). Nejdražší položkou je procesor Apple A18 Pro, který stojí 3 200 Kč. Rozdíl v ceně obou čipsetů odpovídá i rozdílům v jejich reálném výkonu. Navíc si musíme zvykat na vysoké ceny procesorů. Snapdragon 8 Elite od Qualcommu vychází dokonce na téměř pět tisíc korun, což je jasnou známkou toho, že chystané topmodely s tímto procesorem budou meziročně určitě zdražovat. Ale zpět k iPhonu, u něhož je druhou nejdražší položkou displej M14 (2 600 Kč), třetí pak použité fotoaparáty (2 200 Kč).

Pixel 9 Pro v Česku startuje na částce 27 990 Kč, iPhone 16 Pro pořídíte od 29 990 Kč. Nemůžeme však automaticky předpokládat, že z prodejní ceny jde Googlu do kapsy 18 400 Kč a Applu zase 16 500 Kč. Hodnota součástek ukazuje jen základní úroveň finančních investic mobilních výrobců do produkce telefonů. Do finální ceny telefonu vstupuje i celá řada dalších faktorů, které není možné tak snadno číselně vyjádřit. Jedná se např. o nutný výzkum a vývoj, použité licencované technologie, marketing, odeslání telefonů z továren, platy zaměstnanců a způsoby distribuce telefonů po celém světě.

