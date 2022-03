Kompaktních telefonů je jako šafránu, těch odolných jakbysmet. A pak je tu Ulefone Armor X10 Pro

Značka Ulefone dávkuje své ultraodolné novinky postupně. Po nedávné premiéře modelu Armor 14 Pro došlo i na oznámení kompaktního odolného telefonu Armor X10 Pro. Bavíme se však stále o odolném modelu, takže nečekejte žádného „kolibříka“, na druhou stranu, úhlopříčka displeje pod pět a půl palce se dnes už tak často nevidí. I tentokrát novinka vylepšuje základní model Armor X10, a to o rychlejší procesor, větší paměť, nový foťák či o podporu většího počtu globálních LTE pásem.

Telefon dostal do výbavy 5,45" LCD displej s rozlišením HD+, který je zabudován do těla s rozměry 158 × 76 × 14,6 milimetru. Pod hmotnost 256 gramů se podepsala zejména 5 180 mAh baterie a vyztužená konstrukce, která odolá pádům z 1,5 metru na zem či přežije 24 hodin v betonu. Telefon splňuje odolnost IP68, IP69K a standard MIL-STD810G, takže s ním můžete do vody nebo třeba na stavbu. Displej s 5Mpx selfie lze totiž ovládat i přes rukavice. Na zádech čeká 20Mpx fotoaparát (F1.8) s hloubkovou kamerkou, maximální rozlišení natáčených videí je Full HD.

Výpočetní výkon zajišťuje osmijádrový Mediatek Helio P22, operační paměť má kapacitu 4 GB. 64GB paměť rozšíříte microSD kartami až o dalších 128 GB. Na těle telefonu najdete dva hlasité reproduktory se samostatným zesilovačem (až 100dB), hudbu si poslechnete třeba přes výstup do 3,5mm jacku. Rádio však zahraje i bez připojených sluchátek.

Toto je nový Ulefone Armor X10 Pro:

5 180mAh baterii dobijete přes USB-C maximálně 10 Watty. Čtečku otisků na těle telefonu nehledejte, pouze akční tlačítko, které si můžete upravit podle svého. Telefon se bude nabízet jako Dual SIM, každá z karet se může připojit k LTE síti (včetně VoLTE). Lokální konektivitu zajišťuje Bluetooth 5.0, Wi-Fi či NFC. V základní krabici spolu s telefonem najdete špendlík, poutko, datový kabel, síťový adaptér a temperované sklo. Přímo na displeji telefonu bude od výroby nalepena základní ochranná fólie. Cena telefonu, v němž poběží čistý Android 11, zatím není známa.

Zdroj Ulefone