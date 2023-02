Komponenty na výrobu iPhonu 14 Pro Max stojí 10 tisíc korun. Pouze čtvrtinu součástek navrhl Apple

Agentura Counterpoint vydala odhad týkající se souhrnné ceny komponent, ze kterých lze poskládat iPhone 14 Pro Max. Oproti zvětšené „třináctce“ narostla cena telefonu o pouhé 3,7 procenta (aneb 17 USD), a to konkrétně na 464 dolarů za 128GB variantu. Po přepočtu se i s daní jedná o částku 10 300 Kč, jenže do celku není započítána cena práce. Na druhou stranu, iPhony se vyrábí především na Taiwanu, kde není tak drahá pracovní síla. V Česku se pak identická paměťová varianta nabízí za 36 990 Kč.

Dvaadvacet procent komponent z telefonu navrhl Apple, konkrétně čipset Apple A16 Bionic, desku pro řízení napájení, zvuková čip, modem a ovladač dotykové vrstvy. Největší zdražení se týká čipsetu, který jako součástka mezigeneračně zvýšil svou cenu o 11 dolarů (cca 300 Kč vč. DPH). Pod vyšší cenu součástek se podepsal i 48Mpx fotoaparát a nový displej s režimem Always On. Podíly cen jednotlivých typů komponent na finálním výrobku se nějak výrazně neměnily, a pokud ano, tak jen o několik procent nahoru či dolů.



Nejvybavenější model od Applu, iPhone 14 Pro Max (vlevo), meziročně zdražil o pět tisíc. Cena komponent se přitom zvýšila jen o necelou pětistovku

Meziročně klesla cena komponent týkajících se mobilní konektivity. A to proto, že 5G už přešlo do mainstreamu, stalo se běžnou věcí, která na výrobu stojí zase o něco méně. Pokud si odečteme od finální prodejní částky součet komponent, dostáváme se na 26 690 korun, což však není samotná marže Applu. Do této částky se promítá, jak pracovní síla, tak další náklady spojené s výrobou, balením a distribucí telefonů po celém světě, ať už do skladů obchodních řetězců, či ke koncovým zákazníkům.

Součástky zdražily o 500 Kč, telefon o 5 tisíc

Zatím nejvyšší mezigenerační růst cen jednotlivých komponent iPhonů byl patrný u iPhonu 12. Ten stál na výrobu o 21 % více, než předchozí iPhone 11. V případě iPhonu 14 Pro Max tak Apple zaplatil jen něco málo navíc, zato však o dost výrazně stoupla jeho koncová cena. Oproti iPhonu 13 Pro Max v době uvedení na trh tak za novější model připlácíte rovných pět tisíc.

Představení Apple iPhone 14 Pro:

Zdroj Counterpointresearch