Koncept, který budí rozruch. Google chystá svůj vlastní lokátor, jehož vtipný název se přímo nabízí...

Není sporu o tom, že Google usilovně připravuje vlastní lokátor. V nevypsané soutěži, ve které vyhrává Apple a Samsung, se sice Google dosud ani nezúčastnil, ovšem to se má brzy změnit. Po prvních hodinkách a prvním Pixel tabletu má přijít řada na první generaci lokalizačního přívěsku. Reference na toto zařízení se totiž objevují v různých zdrojových kódech od Googlu.

Má se jednat o doplněk podobný AirTagu, který nese kódové označení „grogu“. Bude se jednat o lokátor, který podporuje funkci Fast Pair. Ta je využívána pro rychlé spojení přes Bluetooth Low Energy, tracker bude následně podporovat i technologii UWB. Jak konkrétně probíhá hledání ztracené věci pomocí hledáčku fotoaparátu a technologie UWB, vám napoví náš dřívější článek. K dohledání trackeru v místě určení pak má dopomoci jeho zabudovaný reproduktor.



Představy designérů o chystaném lokátoru od Googlu. Jeho název se přímo nabízí...

Google údajně v současné době spolupracuje s více dodavateli čipsetů, které mají v brzké době podporovat technologii Fast Pair. OEM výrobci by si tak díky tomuto referenčnímu produktu od Googlu mohli snadno vyrobit své vlastní trackery, které by bylo možné zařadit do celosvětové vyhledávací sítě Androidů. Až dosud je na tom u tohoto operačního systému, s ohledem na offline vyhledávání, nejlépe Samsung. A právě jemu se chce Google co nejdříve minimálně vyrovnat.

Název, který se přímo nabízí...

Jak by mohl nový tracker od Googlu napovídá povedený fanouškovský koncept od Yanko Design. Podle představ grafika by mohl být lokátor název, který se sám nabízí. Tedy G Spot alias „Bod G“, což my mělo díky názvosloví dalekosáhlý přesah. I samotný designér na obvod lokátoru přidal anglický text „you have found my - G Spot“, který mluví sám za sebe...

Podle představ grafika bychom se mohli těšit na jakýsi barevný puk, který při přenášení zamknete do přívěsku. Ten můžete např. připevnit ke klíčům nebo třeba na psí obojek. Potřebnou energii zajišťuje baterie CR2032, lokátor by měl mít i zabezpečený čip Tensor, čímž by se tak stal zřejmě nejbezpečnějším lokalizačním přívěskem na světě. Jenže, jsou to jen představy designérů...

Cílem trackerů je hledání v terénu, které Google na webu zvládá znamenitě, a podobný tracker by určitě našel široké využití. Nevíme sice, zda bude vypadat a jmenovat se podobně jako na fanouškovském konceptu, každopádně finální lokalizační přívěsek od Googlu by měl být oznámen ještě letos. A to na podzim společně s novou řadou Pixelů.

Představení lokátoru Apple AirTag:

Zdroj: Twitter, Yanko Design