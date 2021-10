Koncept ohebného Pixelu vypadá skvěle. Dočkáme se něčeho takového od Googlu?

Již delší dobu se spekuluje o tom, že Google chystá vlastní smartphone s ohebným displejem, který se možná objeví na trhu ještě tento podzim. Jeho existenci již před rokem naznačil sám Google pod přezdívkou Passport před pár dny potvrdila dokonce i beta Androidu 12.1. Nyní server LetsGoDigital na základě úniků a spekulací přišel s konceptem, jak by zařízení mohlo vypadat.

Jak je z obrázků i videa vidět, design je inspirován chystaným Pixelem 6, podaným patentem od Googlu a také je zde vidět podobnost s ohebnými telefony od Samsungu. Má totiž rovněž menší vnější displej a hlavní velký displej uvnitř po otevření, který z telefonu udělá tablet. Ke skládání by měl pomoci víceosý kloub, přičemž na krajích telefon by měly být také magnety, kterými by v zavřeném stavu telefon držel při sobě.

Jak už se spekuluje delší dobu, hlavní obrazovka má nabídnout 7,6" ohebný LTPO displej od Samsungu se 120 Hz frekvencí. O výkon by se pak měl starat procesor Tensor, který si Google připravil pro telefony Pixel. Rendery ukazují fotoaparáty z Pixelu 6, ale není jisté jaké ve skutečnosti Google použije. Celkově ale rendery vypadají skvěle a zařízení by rozhodně pasovalo do portfolia vedle Pixelu 6. Jak ale bude doopravdy zařízení vypadat a kdy jej výrobce představí nevíme. Přibývající úniky však naznačují, že to může být dříve, než bychom čekali.

Toto je chystaný Google Pixel 6: