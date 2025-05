Koncept se čtyřmi displeji chce změnit stávající pojetí chytrých hodinek. V praxi by to měl ale hodně složité

Chytré hodinky dnes vnímáme jako zdravotní zařízení, trenéra a prodloužení telefonu v jednom. Zatímco se jejich funkce v posledních letech výrazně rozšířily, samotný vzhled hodinek stagnuje. Chytré hodinky prakticky stále vypadají stejně a poněkud nesmyslně se snaží napodobovat klasické náramkové hodinky.



Minimal Watch Concept a ukázka využití čtyř samostatných displejů

Chytré hodinky sice plní řadu úloh, ale rozhodně nemusí vypadat jako klasické hodinky s kruhovým displejem. Kromě Apple Watch je tato představa zakořeněná prakticky u všech výraznějších mobilních značek. Designér Ibrahim Hassan se pokusil chytré hodinky přepracovat do minimalistického designu, který bude rozpoznatelný na první pohled – a to tak, že místo jednoho displeje mají navrhované hodinky Minimal Watch Concept displeje hned čtyři.

Čtyři displeje do kříže

Displeje jsou umístěny do tvaru kříže a každý má vlastní funkci. Horní kruhový displej zobrazuje orientační čas v podobě jakéhosi „rychloměru“ – tradiční dvojice ručiček chybí a šipka přibližně ukazuje na aktuální čas ve dvanáctihodinovém intervalu.

Hlavní obsah se zobrazuje v prostřední části, kde se nachází jeden kruhový a jeden oválný displej. Na větším vidíte zprávy, budíky nebo identifikaci volajícího, zatímco kruhový displej slouží pro zobrazení dalších akcí – například pro otevření detailů, přečtení doručené zprávy nebo zobrazení tlačítka pro příjem a ukončení hovoru. Ve spodním displeji se pak zobrazuje aktuální počasí nebo teplota.

Jen koncept a to z dobrého důvodu

Ačkoli se jedná o koncept minimalistických hodinek, jejich skutečná výroba by byla velmi komplikovaná. Navíc by bylo nutné výrazně upravit stávající software a není jasné, jak by uživatelé na takto rozdělené uživatelské rozhraní reagovali. Chybějící celistvá zobrazovací plocha by prakticky znemožnila používání tradičních aplikací v hodinkách, jak je známe dnes.

Na druhou stranu by podobný design byl ideální pro značky, které se ve světě chytrých hodinek chtějí zviditelnit. Celý koncept navíc vzbuzuje dojem, že se designér inspiroval Nothingem. Kdyby tato značka podobné hodinky časem uvedla do prodeje, asi bychom se tomu vůbec nedivili.