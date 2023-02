Končí doba sledování aplikacemi na Androidu. Google spouští betaverzi funkce Privacy Sandbox

Měla to být součást operačního systému Android 13, ale funkce to do systému nakonec nedostala. Řeč je o funkci Privacy Sandbox, která má na Androidu nahradit cookies třetích stran a reklamní ID. Cílem Googlu je zobrazovat na telefonech relevantní obsah a reklamy, efektivně měřit jejich efektivitu a dosah, a zároveň omezenit sledování uživatelů. Google se tak i po všech změnách může ohánět tím, že ve výchozím nastavení systému i nadále zachová soukromí mobilních uživatelů.

Google chce omezit zejména identifikace napříč aplikacemi, kterou teď zajišťuje tzv. Advertising ID. Americký gigant samozřejmě nechce přijít o zisky z reklam, a tak má být Privacy Sandbox jakýmsi středobodem, ve kterém si obě skupiny, jak Google, tak uživatelé, přijdou na své.



Google ukázal podobu betaverze funkce Privacy Sandbox na těchto dvou screenshotech

V rámci jediného screenshotu, který Google poskytl, můžete vidět vzhled betaverze modulu Privacy Sandbox. První tlačítko ukáže vaše zájmy, které na vás „práskne“ Android. Druhé tlačítko pak prozradí nainstalované aplikace, které slouží k tomu, aby odhadovaly, jaké jsou vaše zájmy, koníčky, preference a potřeby. Screenshot vpravo zase ukazuje výstup z pravidelného odhadování vašich nejdůležitějších zájmů. Třeba podle toho, jaké informace vyhledáváte na internetu.

Sandbox o vás bude vědět úplně vše

Aplikace v Androidu si pak mohou do tohoto seznamu „sáhnout“, a zobrazit vám relevantní reklamy. Vybrané zájmy můžete ručně zablokovat, dokud je neodblokujete, v seznamu už se automaticky neobjeví. To však neznamená, že by relevantní reklamy pro daný zájem úplně zmizely. Pouze se utlumí.

Google v těchto dnech postupně spouští beta testování funkce Privacy Sandbox, a to pro telefony, v nichž běží Android 13. Google explicitně neuvádí, že by byla beta k dispozici jen pro Pixely, a tak může notifikace informující o betatestování přistát třeba i na vašem smartphonu s nejnovější verzí Androidu. Postupně by se měla funkce rozšířit do většího počtu zařízení, aby se Privacy Sandbox pořádně otestovali v praxi. Jeho finální verze by se mohla stát nedílnou součástí systému nejdříve letos na podzim, tj. u Androidu 14.

Představení funkce Privacy Sandbox:

Zdroj: Google.blog