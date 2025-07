Končí kauza okolo skládacích telefonů Escobar Fold. Šéfovi této značky hrozí za zpronevěru a podvody desítky let za mřížemi

Možná si ještě vzpomínáte, jak před šesti lety rychle vystoupala značka Escobar (pojmenovaná po známém zločinci Pablu Escobarovi), aby zase stejně rychle upadla v zapomnění. Tuto značku založil jeho bratr Roberto Escobar a tentokrát se zaměřila na podvody se smartphony. Vznikly celkem pouze dva modely, a díky promyšlené podvodné kampani se firmě podařilo obelstít spoustu důvěřivých zákazníků po celém světě.



Escobar Fold 2 byl Galaxy Fold se zlatou fólií na zádech a přes pant. Navíc měl ještě „speciální tapety“

Escobar Fold 1 byl převlečený Royole FlexPai – první skládací telefon na světě. Escobar Fold 2 byl identicky do zlata oblečený Galaxy Fold od Samsungu. Skutečně byl pouze „oblečený", protože na pantu a zádech byla nalepená tenká zlatá fólie. Oba se nabízely za zlomek původní ceny, což podpořila kampaň spoře oděných žen a influencerů, kteří dostali funkční kusy na recenzi. Zájemci o telefony však nikdy žádný do rukou nedostali. Místo telefonů jim přišel certifikát vlastnictví nebo upomínkové předměty.

Jméno Escobar se nezapře

Po šesti letech však na podvodníky konečně došlo. Švédský ředitel firmy Escobar Inc., Olof Kyrof Gustafsson, se přiznal k šesti bodům obžaloby. Konkrétně k několika praním špinavých peněz, k podvodu s bankovním převodem, k poštovnímu podvodu a ke spiknutí za účelem spáchání obojího.



Dobové podvodné ceny na e-shopu značky Escobar

Za každé obvinění z podvodu mu hrozí 20 let za mřížemi a za každé obvinění z praní špinavých peněz dalších 10 let. Gustafsson byl v roce 2022 zatčen ve Španělsku za to, že od obětí obdržel 300 tisíc dolarů, aniž by odeslal slíbené telefony. Letos v březnu byl vydán do USA, kde v rámci dohody o vině a trestu souhlasil se zaplacením odškodného ve výši 1,3 milionu dolarů a současně se vzdal veškerého výnosu z podvodu, včetně prostředků, které měl až dosud uložené na účtech ve Švédsku.

Končí tak jedna kapitola, která slibovala výrazně levnější skládací telefony. Dá se říci, že i přes podvodný charakter byla nadčasová. Ani po šesti letech totiž skládací telefony nejsou výrazně levnější než na svém startu. V mnohých případech navíc ještě podražily.