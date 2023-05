Konec drahým nákupům. Našli jsme nejlepší aplikace na hlídání slev v supermarketech

Za poslední rok se ceny potravin zvyšují prakticky neustále, a tak je pro spoustu z nás stále důležitější hlídat jejich ceny. A to i v tzv. akcích, které u jednotlivých řetězců dokáží do prodejen nalákat spoustu kupujících. Tzv. akční letáky sice byly zbraní obchodních řětězců i v minulosti, jenže až v poslední době nabyly na důležitosti. Ve velkých městech se na „lov“ akčních produktů vypravují nejen senioři, a bývá pravidlem, že lidé během své trasy navštíví i více supermarketů najednou. Zvláště, pokud jsou velmi blízko sebe. Košík vylepšil aplikaci pro nákup potravin. Snazší je dodatečné objednání, reklamace i sledování kurýra Pokud se vám však nechce studovat aplikace jednotlivých řetězců (téměř každý velký řetězec má svou vlastní aplikaci), nebo nedejbože papírové letáky, které v polorozmáčeném stavu najdete zastrčené v plotě hned vedle poštovní schránky, jste na správné adrese. Na druhou stranu tím nesnižujeme důležitost aplikací jednotlivých řetězců, které jsou navázané na věrnostní kartičky či různé další akční nabídky a benefity. Jenže, porovnání cen s přímou konkurencí v těchto aplikacích chybí, a to je podle nás nejdůležitější. Akční cena v jednom obchodě totiž může být o pár korun vyšší, než běžná cena stejného zboží v jiném řetězci! V tomto článku nás však zajímají aplikace, které dokáží ceny vybraných produktů ohlídat za vás. Místo pěti různých aplikací vám bude stačit jediná, která vás v případě akční slevy vašeho oblíbeného produktu dokonce dokáže upozornit s předstihem. A nebo si v aplikacích alespoň prostudujete letáky všech blízkých supermarketů a připravíte si nákupní seznam. Jaké jsou tedy nejlepší aplikace, které vám v Česku pomohou s hlídáním cen v supermarketech? Univerzální vybrat nelze, každá má totiž určité funkce navíc, kterými se liší od konkurence. Kupi.cz Aplikace Kupi.cz se za posledních několik let stala stálicí uživatelů, kteří rádi nakupují akční či jinak zlevněné zboží. A zatímco jiné aplikace vám pomohou jednorázově, Kupi.cz se hodí spíše k pravidelnému nakupování. Jedná se o šikovnou mobilní aplikaci, která doplňuje stejnojmenné webové stránky. Výhoda aplikace je zřejmá - všechny důležité informace máte rychle po ruce.

Základní obrazovka aplikace Kuki.cz, přihlášení je možné přes Seznam e-mail nebo Facebook Aplikace eviduje vaši polohu a hned vám nabízí aktuální letáky podle toho, který supermarket je vaší poloze nejblíže. Jenže, jen s letáky by aplikace byla poloviční. V seznamu akcí se totiž můžete podívat na všechny produkty, které jsou aktuálně ve slevě. Jamile se k produktu doklikáte, můžete akční ceny porovnat se všemi obchody, v nichž je stejná akce aktuálně k dispozici. V aplikaci si dále můžete vytvořit nákupní seznam nebo si nechat hlídat vybrané produkty. Jakmile na ně odstartuje akce, aplikace vás na jejich nižší cenu sama upozorní. Navíc si můžete aktuální cenu porovnat i se základním náhledem toho, jak se měnila cena produktu v průběhu času. Žádné detailní statistiky ale nečekejte, spíše se dozíváte jen to, kolik v průměru ušetříte, a jak často se daný produkt objevuje v akcích.

Výběr obchodů, nákupní senzam, porovnání slev a jednoduchá „historie“ jeho ceny Mnohem více by se nám zamlouval seznam s výpsem obchodů, cen a doby trvání akce, kdy se produkt v prodeji objevil s levnější cenou. Právě to by mohlo výrobce donutit ceny ještě více snižovat, když to šlo před třemi měsíci šlo dolů o pět korun, proč to teď jde jenom o dvě? Příjemným bonusem je i možnost uložit si věrnostní a slevové kartičky různých prodejců přímo do této aplikace. Prakticky tak vůbec nebudete potřebovat aplikace jednotlivých obchodních řetězců. Aplikace Kupi.cz je je navíc stále ve vývoji, a přímo přes aplikaci můžete poslat návrh na její vylepšení. Kupi.cz je bezplatně dostupná pro Android i pro iOS.

Akčníleták.cz Hodně podobný layout jako dříve uvedená aplikace má i titul Akčníleták.cz. Na titulní stránce vám ukáže letáky řetězců, a to až 25 km od vás. Ale nejsou upřednosťnovány ty nejbližší, ale ty s nejdelší platností akce. Naštěstí si defaultní vzdálenost můžete v nastavení zmenšit, aby byla opravdu relevantní.

Akčníleták.cz zobrazuje letáky podle vaší polohy, můžete si vybrat oblíbené prodejny nebo se přihlásit ke svému sdílenému účtu Řetězce si můžete filtrovat podle typu zboží, které prodávají (v našem případě Supermarkety) a řadit do seznamu oblíbených, což platí i o jednotlivých produktech. Tedy v podobě nákupního seznamu. Jenže, nelze hledat podle kategorií, ale čistě jen fulltextově. Zajímavou funkcí je to, že si akční produkt můžete zobrazit v letáku, a to na konkrétní stránce, kde je vyobrazen. A, kdo ví, možná si ze stejné stránky vyberete i další podobné akční zboží.

Zobrazený leták, letáky ze supermarketů, vybraná potravina a sledovaný produkt - smetana Ostatně se nám líbí i to, že nemusíte letáky nekonečně listovat. V samostatné záložce vidíte výpis všech akčních potravin, které má řetězec aktuálně v nabídce, a v tomto seznamu stačí jen rolovat a vybírat. Aplikace vás dokáže upozornit na akční zboží, které označíte srdíčkem. A nejedná se jen o konkrétní potraviny jako u Kuki.cz (např. Máslo Jihočeské), ale o všeobecné označení - máslo, mléko, apod. Nezáleží tedy na přesném názvu, ale spíše na druhu produktu. U produktů, které sledujete, si můžete názorně porovnat všechny aktuální akční nabídky. Aplikace Akcniletak.cz, která má i stejnojmenné webové stránky, je bezplatně ke stažení na App Storu a Google Play.

Promotheus A máme tu další aplikaci, která vychází ze známých webových stránek. Aplikace Promotheus vychází z webu Kompas Slev. Jedná se o globální aplikaci, takže v ní volíte mimo jazyka aplikace i zemi, ve které hledáte slevy. Poměrně snadno se tak dostanete např. k letákům v Polsku, které má už samo o sobě lákavé ceny potravin, což ještě podtrhují slevové akce.

Výběr jazyka a země, poslední letáky a stažení letáku pro offline použití Samozřejmostí je pak prohlížení aktuálních letáků, které si můžete stáhnout pro offline režim do paměti telefonu. Běžně máte k dispozici jen letáky z vybraného státu, pokud si je však uložíte, máte na jedné obrazovce letáky třeba z Polska i Česka najednou. Do nákupního seznamu si přidáte položky, které nascreenujete přímo v letáku. Stačí je pojmenovat, a po výběru ze seznamu se ocitnete přímo na stránce původního letáku. A pokud si řetězce uložíte meti oblíbené, jakmile vyjde nový leták, mobilní aplikace vás na to upozorní. ​

Tmavý režim (jiné aplikace jej nemívají), výstřižek produktu, stahování do offline režimu a souběžné zobrazení letáků z Česka a Polska - to jiná aplikace z našeho výběru neumí Vyhledávat můžete i samotné potraviny, jenže nevypíše se vám u nich koncová cena, pouze se předlistuje katalog na tu stránku, kde danou potravinu najdete. Na jednu stranu je to efektní, na stranu druhou však chybí srovnávání stejné potraviny (např. másla) mezi různými řetězci. V tom mají dříve zmíněné mobilní aplikace rozhodně navrch. Aplikace na druhou stranu neeviduje vaši přesnou polohu, takže vám nemusí podstrkovat letáky, které nepotřebujete.

Mojeletáky Aplikace Mojeletáky jako jediná ze všech hned po startu nabízí, že si bude ukládat vaše cookies. Pokud s tím nesouhlasíte, čeká vás chvíle „nekonečného“ rolování a vypínání patřičných přepínačů. I tentokrát se jedná o aplikaci, která je svázána se stejnojmennými webovými stránkami, byť na první pohled není uživatelské rozhraní vizuálně tak atraktivní jako dříve zmíněné tituly. Dokonce jsme si u ní všimli reklam, které se zobrazují na pozicicích, kde běžně čekáte letáky, a tak se můžete čas od času „ukliknout“.

Sběr cookies, úvodní obrazovka, možné přidání věrnostních kartiček a zobrazení letáku V aplikaci si můžete vyfiltrovat letáky jednotlivých kategorií obchodů, mezi nimiž zabírají supermarkety suverénně největší prostor. Letáky si můžete procházet, vybrané produkty přidávat do nákupního seznamu nebo letáky uložit pro offline použití. Primárním účelem, a aplikace to sama o sobě uvádí, je ale omezení plýtvání papíru. Požíváním této aplikace samozřejmě nijak neovlivníte úsporu papíru (letáky se budou stejně tisknout úplně stejně), alespoň však budete mít příjemný pocit, že jste žádný papírový leták neměli v rukou.

Vytváříme nákupní seznam, stahujeme leták, výběr kategorií a vyhledávání obchodů. Design aplikace je velmi jednoduchý, až strohý, takže na první pohled nemusí ladit oku Vyhledávání jednotlivých potravin v aplikaci chybí, na porovnávání cen s konkurencí tedy musíte zapomenout. Výše uvedené aplikace toho přeci jen umí o něco více. Aplikaci Moje Letáky je bezplatně k dostání pro Android i pro iOS.

Tiendeo Aplikace Tiendeo nabízí efektivní filtraci letáků podle typu zboží. V samostatné nabídce máte i obchodní střediska, u nichž najdete všechny nabídky prodejen, které jsou v daném centru umístěné. Tím se Tiendeo v pozitivním slova smyslu liší od konkurence.

Tiendeo útoční přehledným a intuitivním uživatelským rozhraním Ale máme tu i negativa. Aplikace zobrazuje reklamy (občas i celoobrazové), ale poměrně překvapivě je můžete v nastavení deaktivovat! A to se moc často nevidí. Jenže, když si chcete vyhledat nějaký produkt, nelze filtrovat kategorii. Místo másla na chleba vám aplikace vyhledá opalovací nebo arašídové máslo, a to dělá vyhledávání produktů se srovnáním jejich cen prakticky nemožné. A když už ve spodních částech seznamů objevíte letáky vám nejbližších prodejen s hledanou potravinou, musíte si ji v letáku najít sami...

Filtrace kategorií je příkladná, z vyhledávání produktů a tvorby nákupního seznamu už zrovna dvakrát odvázaní nejsme. Jako bonus jsou letáky vztažené k nákupním centrům, a do aplikace si uložíte i věrnostní karty A příliš se nám nezamlouvá ani výběr oblíbených produktů z letáku. I když prst podržíte na akčním jogurtu, do seznamu se uloží celá stránka. Postupem času však nebudete vědět, kterou potravinu z uložené stránky jste si původně chtěli pořídit. Na mapě si zobrazíte nejbližší obchody, do aplikace si uložíte i věrnostní karty, byť bez přihlášení to nepůjde. Aplikace ale vítězí přehledností, základní filtrací kategorií letáků a má, jako jedna z mála, zařazená i nákupní centra. Bezplatně ji stáhnete na Google Play i App Storu. A jakou aplikaci pro srovnávání cen potravin či pro zobrazování letáků používáte vy? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.