Konec nevyžádaným pozvánkám do podezřelých skupin. WhatsApp zavádí bezpečnostní přehled

Karel Kilián
7. srpna 2025
  • WhatsApp zablokoval miliony účtů a bojuje proti organizovaným podvodným sítím
  • Nová ochrana pro skupiny zobrazí přehled před přijetím podezřelé pozvánky
  • Pro bezpečí zůstává zásadní obezřetnost a ověření neznámých kontaktů i nabídek

Vypadá to, že trpělivost vývojářů aplikace WhatsApp s kyberzločinci přetekla. Jen za první polovinu letošního roku museli zablokovat přes 6,8 milionu účtů napojených na organizované podvodné sítě. Tyto skupiny, často operující z jihovýchodní Asie a využívající nucenou práci, se neustále snaží zneužívat důvěry a ekonomických obav uživatelů prostřednictvím pochybných nabídek a pyramidových schémat.

Dnešní podvodníci pracují velmi sofistikovaně. Jejich kampaně často začínají na jedné platformě a postupně se přesouvají na další, aby po sobě zametli stopy. Jeden z nedávných případů, na jehož odhalení spolupracovala Meta s OpenAI, začínal zprávou vygenerovanou AI, která naváděla oběť na WhatsApp. Odsud byla následně přesměrována na Telegram a TikTok za účelem plnění fiktivních úkolů a následného vkladu do kryptoměnové peněženky.

Nová ochrana skupinových chatů

Útočníci sází na lidskou důvěřivost a rychlou komunikaci napříč aplikacemi. Mnohdy to začíná nenápadně: přijde zpráva od neznámého čísla, láká uživatele do skupiny a slibuje výdělek, investici či pomoc při údajném nedoplatku. Nejslabším článkem bývá zpravidla unáhlená reakce a pocit, že je nutné odpovědět rychle. Tady je namístě se zastavit a zamyslet, zda adresa, obsah či slib vůbec dávají smysl.

Proti těmto praktikám bude u skupinových chatů nasazena nová ochrana. Pokud vás do skupiny přidá někdo, koho nemáte v kontaktech, zobrazí se nejprve bezpečnostní přehled (safety overview). V něm budete moci zjistit kdo skupinu založil, kdy vznikla, kolik má členů a další informace, které umožní rychle vyhodnotit riziko a případně skupinu obratem opustit, aniž byste si museli zobrazit jakoukoli zprávu. Oznámení navíc zůstanou ztlumená, pokud sami nezvolíte opak.

 Informace o skupině


Další novinka se týká individuálních konverzací. WhatsApp testuje systém upozornění na cizí kontakt, který nabídne dodatečný kontext při komunikaci s někým, koho nemáte v kontaktech. V praxi to znamená, že pokud vás osloví nové číslo, aplikace zobrazí informace, které mají pomoci rozhodnout se, zda jde o legitimního odesílatele, nebo potenciálního kyberzločince. WhatsApp přitom testuje upozornění už při prvním navázání komunikace s cizím číslem, nejen při přijetí zprávy.

Zásadní je zapojit zdravý rozum

Svět rychlých zpráv klade stále větší důraz na obezřetnost a prevenci. WhatsApp tak k varováním přidává i sadu doporučení: nebát se udělat si před odpovědí pauzu, ověřit si, zda je požadavek uvěřitelný a věrohodný, a zejména neposílat peníze jen na základě telefonické či textové urgence. Pokud někdo vystupuje jako známý, je vhodné jej zkusit kontaktovat i jinou cestou, například telefonem.

Vývojáři a bezpečnostní experti připomínají, že zásadní je zapojit zdravý rozum a pohybovat se v digitálním prostředí stejně opatrně jako ve světě fyzickém. Zaváděné nástroje nejsou kulometem na podvodníky, ale pomůckou, která má usnadnit rozpoznání podezřelého chování. Důležitá zůstává i aktivace dvoufázového ověření či hlídání neobvyklých aktivit na účtu.

Boj s nekalými praktikami je běh na dlouhou trať, který nemůže vést osamoceně jedna firma. Právě proto sílí spolupráce napříč technologickým sektorem, jako v případě nedávného zásahu ve spolupráci společností Meta a OpenAI. Podvodníci se sice snaží krýt své stopy využíváním mnoha platforem, ale tím se zároveň vystavují odhalení z více stran najednou.

Zdroje a další informace: Meta, Android Central, The Verge, BBC
