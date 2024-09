Konec plastových SIM na dohled. Do dvou let budou mít i evropské iPhony pouze eSIM, ostatní se rychle přidají

eSIM už je v telefonech a nositelnostech několik let, fyzických SIM karet jsme se však rozhodně nevzdali. V době, kdy má do mobilů výhledově nakročen standard iSIM, se však ukazuje, že nejdříve musí proběhnout „eSIM revoluce“. A tu nebude mít podle odborníků na starost nikdo jiný, než Apple. Ten má totiž v horizontu dvou let nabídnout, i v Evropě a ve vybraných zemích světa, iPhony pouze s eSIM, tj. bez slotu pro fyzickou nanoSIM kartu.



Jak šel čas s miniaturizací SIM karet. eSIM už je sice několik let v telefonech, ovšem mimo iPhonů v USA je stále spíše brána jako záložní řešení. Jakmile Apple začne v celém světě nabízet iPhony jen s eSIM

Apple v USA už třetím rokem prochází transformací, kdy u iPhonů nenabízí slot pro nanoSIM. A tuto praktiku hodlá postupně rozšiřovat do dalších zařízení ve svém portfoliu, a to z globálního měřítka. Kupříkladu letošní iPady s podporou mobilních sítí už jsou celosvětově nabízeny jen s eSIM. A tento trend mají podle šéfa aplikace Nomad následovat hodinky Apple Watch, iPhony i MacBooky, a to už v horizontu dvou let.

Pro Apple je totiž odstranění fyzického slotu, do kterou zasouváte miniaturní plastovou nanoSIM kartu, dalším krokem k uhlíkové neutralitě do roku 2030. Odebráním pozice pro fyzikou kartu (samozřejmě s ekologickým podtextem) v telefonu vznikne zase trochu místa, navíc budou mít iPhony o jedno místo méně, kudy by se mohla do útrob dostat voda. Pro Apple však může být důležitá i lehká redukce hmotnosti telefonů či větší bezpečnost. Vsázka na eSIM totiž omezí útoky typu „SIM swapping“.

Globální změna na obzoru

Apple podle oslovených eSIM expertů nabídne na vybraných trzích iPhony jen s podporou eSIM už velmi brzy. Nejčastěji se zmiňují generace iPhone 17 či iPhone 18. Mezi první regiony má patřit Evropa, kterou by mohlo následovat Japonsko nebo Singapur. Jenže, zatímco v USA už jsou uživatelé iPhonů na eSIM zvyklí, třeba v Evropě je stále hodně konzervativních uživatelů, kteří se SIM karty „ze dne na den“ jen tak nevzdají.

Experti však očekávají, že pod tlakem Applu, povolí i některý z hlavních Android výrobců, který pak strhne i další. Nejčastěji je zmiňovaný Samsung, který eSIM v telefonech nasazuje dlouhodobě, ovšem stále jen jako alternativu. Když telefon nepodporuje dvě fyzické SIM karty, druhou, třeba turistickou SIM s mobilními daty, si přidáte v podobě eSIM. Za pár let však může být všechno jinak.

Podle expertů teď záleží na Applu. Jakmile začne do světa distribuovat iPhony je s podporou eSIM, ostatní mobilní značky na to budou muset rychle reagovat. A po hromadném přechodu na eSIM už bude relativně snadné migrovat na iSIM, která se má do telefonů poprvé dostat za dva roky.

Zdroj: telemediaonline