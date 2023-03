Konec šikanování. Tato aplikace přinese na Android podporu iMessage, čekací listina je však velmi dlouhá

Pokud se uživatel Androidu připojí do chatovací skupiny uživatelů iPhonů, celá skupina se přepne do textových zpráv, a Android číslo bude ve změti modrých bublin svítit zeleně. To stejné „v bledě modrém“ však platí i tehdy, když se do skupiny Android uživatelů s aktivním RCS připojí uživatel s iPhonem. I tentokrát „padá“ služba na SMS zprávy. A tím jsou spojená omezení, např. délky textu nebo vkládání multimédií. Už brzy se to ale změní.

Tento dlouhodobý komunikační nedostatek chce vyřešit aplikace Sunbird Messaging, která ze všech zelených bublin udělá bubliny modré. Jinými slovy, uživatelé iPhonů vás uvidí, jako byste s nimi chatovali z iPhonu. Všechny funkce iMessage tak budou fungovat i u hlavní konkurenční platformy. Univerzální aplikace bude navíc schopna na jednom místě přijímat a odesílat zprávy i z aplikací WhatsApp, Messenger, Telegram, Discord, Slack, a z dalších.



Roadmapa aplikace Sunbird Messaging. Do ostrého provozu se dostane v polovině letošního roku, aktuálně je v neveřejné betaverzi

Podle vývojářů bude aplikace v dohledné budoucnosti zcela zdarma. Cílem aplikace Sunbird Messaging je zpřístupnit službu iMessage milionům uživatelů Androidů, tedy propojit navzájem všechny různé světy. Aplikace tak bude mimo Google Play k dispozici i na Galaxy Storu či v obchodě Huawei AppGallery. Nastavení aplikace trvá minutu, do pěti minut už můžete na Androidu začít využívat službu iMessage. Jenže, na aplikaci si budeme muset ještě počkat...

Představení aplikace Sunbird Messaging:

Sunbird Messaging zatím není k dispozici ke stažení. Můžete se pouze zařadit na čekací listinu, a jakmile se v ní posunete dostatečně vysoko, získáte odkaz ke vstupu do uzavřené betaverze. V době psaní článku jsme v řadě na pozici číslo 93 493, takže se čekání „trochu“ protáhne. Ve frontě však můžete „neférově“ předbíhat, stačí v rámci referral programu sdílet odkaz pro registraci, čímž se rychleji posunete k začátku řady. Aplikace by měla být zpřístupněna široké veřejnosti v polovině letošního roku s propojením těch nejznámějších komunikačních služeb, další přibydou v příštím roce.