Konec upatlaným mobilům. Americká firma přišla na to, jak nechat displeje čistit automaticky

Americká firma GM (General Motors) je sice trochu stranou našeho mobilního zájmu, ovšem technologii, kterou si patentovala, bychom potřebovali právě ve smartphonech. Už i v autech totiž začínají vadit dotykové displeje, u nichž se šmouh, mastnoty a otisků prstů jen tak nezbavíte. Firma si proto patentovala novou technologii displeje, která umožňuje pravidelné samočištění.

Do stávající matice s červenými, zelenými a modrými pixely přibydou fialové pixely. Jejich svit bude, stejně jako v případě UV světla, lidskému oku neviditelný, takže nijak neovlivní zobrazovací kvalitu a ostrost displeje. Součástí dotykové vrstvy displeje pak bude neviditelná vrstva „fotokatalyzátoru“, která je navržena k tomu, aby absorbovala světlo určité vlnové délky, díky čemuž dojde k chemické reakci. Patent firmy GM navrhuje tuto vrstvu vyrobit z oxidů kovu, které budou reagovat na přímém slunečním světle s UV zářením. V noci by pak chybějící světlo zastoupily zmiňované fialové pixely.



Upatlaný displej, to je denní chléb většiny uživatelů smartphonů...

Chemická reakce na displeji následně pomoci vzdušné vlhkosti odstraní organický materiál z prstů, stejně jako zbytky mastnoty a tuků. Po ukončení reakce bude displej zase „jako nový“. Jenže je otázka, co bude chtít s patentem GM udělat. Zdali jej použije jen u svých aut, nabídne jiným firmám k licencování (v tom případě by se mohla technologie dostat i do telefonů) a nebo uschová v šuplíku. Běžně sice platí třetí varianta, jenže otisky prstů a nečistoty na displejích jsou problémem prakticky všech dotykových ploch. Z tohoto patentu by tak v konečném důsledku mohli profitovat všichni - výrobci i koncoví uživatelé.

Zdroj: Gizmodo