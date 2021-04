Konečně to dává smysl. Nokia mění značení a uvádí 6 nových smartphonů

Nokia dnes na tiskové konferenci dokončila transformaci svého smartphonového portfolia a navrch přihodila hned šest nových smartphonů! Nově v nabídce značky Nokia, jejíž výrobu obstarává společnost HMD Global, budeme vídat pouze tři řady. Řada C je určena pro nenáročné uživatele a začátečníky. Ale výrobce u ní vyzdvihuje náročnější testování v laboratoři, než je jinak běžné. Update systému nebude, aktualizace zabezpečení dorazí na telefony čtvrtletně a to po dobu dvou let.

Řada G má zaujmout co největší okruh uživatelů, a to i díky dvěma aktualizacím operačního systému a třech letech měsíčních bezpečnostních záplat. Řada X sdružuje to nejlepší, co může současná Nokia nabídnout, a to se třemi roky updatů Androidu a s rozšířenou tříletou zárukou. Zatím však nevíme, jak se s k této globální strategii postaví česká pobočka. Stejnou dobu budou telefony dostávat i měsíční updaty zabezpečení.

Nové značení má v portfoliu Nokie konečně udělat pořádek. Bude hned jasné předchozí a nástupnický model (např. nástupcem Nokie C10 bude třeba někdy v budoucnu Nokia C11). Čím vyšší první číslo je, tím vyšší můžete čekat hardwarovou výbavu. A protože začínáme na jedničkách a dvojkách, otevírá si Nokia cestu i k podstatně vybavenějším strojům. Ty však zatím nejsou na pořadu dne.

Ani ty špičkové modely však nenabídnou ty nejvýkonnější čipsety, pokud tedy hledáte smartphony se Snapdragonem 888, je třeba dívat se úplně jinde. Do popředí se však opět dostává slušná cena, která je sice „vykoupena“ slabšími procesory, jenže zbytek funkcí vypadá stále dost zajímavě. A navíc je novinek tolik, že si mezi nimi vybere snad úplně každý.

Nokia C10: základ s podporou 3G sítí

Nokia C10 je absolutní základ pro rok 2021. Telefon je osazený 6,5" HD+ displej s véčkovým výřezem pro 5MPx selfie a poměrem stran 20:9. Displej má maximální jas 400 nitů a kryje jej 2D sklo Panda Glass. Na zadním krytu zůstal 5MPx foťák s přisvětlovací diodou, pod ním umístěná 3 000mAh baterie je uživatelsky vyměnitelná a má vydržet jeden náročný den. Dobíjení obstará přibalená 5W nabíječka do microUSB, v telefonu se nezapomnělo ani na 3,5mm jack či na plnohodnotnou podporu dvou SIM karet. Maximem mobilních dat je 3G.

Výpočetní výkon zajišťuje prakticky neznámé čtyřjádro Unisoc SC7331E, které bude doplněno 1 nebo 2GB operační pamětí. Už z toho je jasné, že v telefonu poběží Android 11 Go, který se může těšit až na dva roky čtvrtletích aktualizací zabezpečení, s upgradem systému se nepočítá. Úložiště telefonu je 16 nebo 32GB, v obou případech můžete do samostatného slotu vložit microSD kartu (až 256 GB). Nokia C10 se do prodeje dostane ve fialové a šedé.