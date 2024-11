Kopie iPhonů jsou čím dál propracovanější. Originál pořád poznáte, zaměřte se na detaily

Je to problém hlavně při nákupu z druhé ruky nebo od neznámých překupníků. Pokud iPhone kupujete v tradičním obchodě, je prakticky vyloučeno, abyste narazili na falzifikát. Pokud ale někoho zláká například inzerát na sociálních sítích, prodávající iPhone za podezřele nízkou cenu, s velkou pravděpodobností půjde o padělek.

Ještě před několika lety byly kopie iPhonů evidentní už na první pohled. Firmy, které se věnovaly kopírování, měly nevyladěný design nebo software, který jste poznali „na první dobrou“. To se však v souvislosti s aktuální generací iPhonů 16 mění. Krabička s trhacími pásky je oproti originálu téměř k nepoznání a vizuální podoba telefonu má k originálu hodně blízko. Zvlášť pokud vedle sebe nemáte „pravý“ iPhone pro okamžité porovnání, můžete naletět. Pokud už do rizika jste ochotni jít, dávejte při nákupu příliš levných iPhonů bedlivý pozor.



Vlevo kopie, vpravo originál iPhonu 16 Pro Max. Pokud nemáte přímé srovnání, můžete se relativně snadno splést. Základním vodítkem je extrémně nízká cena kopie, která je zhruba desetinová oproti originálu

Na videu níže můžete vidět srovnání originálního iPhonu 16 Pro Max s jeho kopií, který stojí desetinu toho, co originál. Na první pohled se jedná o identické telefony, druhý pohled prozradí, že má kopie odlišný odstín těla, od něhož se liší i odstín tlačítek, která v jeho rámu stoprocentně nesedí. Z bočních úhlů pohledu je vidět i zadní fotomodul, který je u originálu součástí zad, u kopie je však zcela samostatně. Další rozdíl je vidět u displeje, který má zdánlivě ostrůvek Dynamic Island, v němž je však viditelný obyčejný „průstřelový“ foťák. Navíc se jedná o panel s výrazně nižším jasem i rozlišením.

Kopie iPhonu s Androidem

A pak tu máme prostředí telefonu, v němž běží Android 10 a nadstavba, která poměrně realisticky imituje vzhled systému iOS. Včetně nastavení, stavového řádku nebo úvodní animace. Jenže celek pohání výběhový osmijádrový Mediatek MT6753 s osmi jádry o taktu 1,3 GHz. Právě procesor je první slabinou pro běžné používání kopie, protože je při načítání aplikací až neskutečně pomalý. Klon má dále baterii o nižší kapacitě (4 685 vs 3 939 mAh), a hlavní foťák nemá optickou stabilizaci. Přesto sériové číslo telefonu při ověření na webu Applu odpovídá iPhonu 16 Pro Max, ale i toto číslo může být jen okopírované.

Ne, kopii rozhodně nemá smysl pořizovat, proto ani do článku nepřidáváme přímý odkaz k pořízení. Tento článek však berte jako varování, protože se podobné kopie mohou klidně dostat i do Česka podobně, jako nás už zahltily všudypřítomné padělky sluchátek AirPods. Pokud uvidíte v online bazarech extrémně levný iPhone 16 Pro Max (nebo i jakýkoli jiný aktuální model), který se na fotkách tváří jako originál (a to včetně „originálně“ zaslepené krabičky), může se jednat o kopii. V případě zájmu o bazarový telefon trvejte vždy na osobním vyzkoušení.

Srovnání originálu a kopie iPhonu 16 Pro Max:

Zdroj: Custom Adventurist