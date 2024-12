Kopírování Applu už nestačí. Výrobci Androidů by místo toho měli prosazovat vlastní nápady

Operační systém iOS se v posledních verzích výrazněji přiblížil Androidu, minimálně co do některých úprav uživatelského rozhraní. Jenže na opačné straně se zase Androidy některých OEM výrobců chtějí softwarové co nejvíce přiblížit iPhonům. Pokud by to pokračovalo ve větším měřítku, mohlo by to po pár letech znamenat téměř jeden univerzální design mobilního prostředí, bez jakýchkoliv nápadů a invencí ze strany výrobců Androidů. A to by podle nás byla velká škoda.



OnePlus v nadstavbě OxygenOS 15 přišlo s vlastním Dynamic Islandem, Samsung v nadstavbě One UI 7 bude mít vlastní podobu Ovládacího centra. Snahy o neustále přibližování systému iOS příliš nechápeme, když bývají výrobci Androidů daleko kreativnější

To, že se iOS inspiroval Androidy a v iOS 18 konečně umožnil alespoň trochu hlubší možnosti personalizace domovské obrazovky, byla rozhodně pozitivní zpráva. To, že se výrobci Androidů stále chtějí softwarově přiblížit systému iOS, však příliš nechápeme. Navíc to už neplatí jen o menších značkách, ale i o těch největších. Jak jinak si vysvětlit změnu funkcí v horní lišty u Samsungů, které se nová dělí na část s notifikaci a na „Ovládací centrum“? Ano, imitace funkcí se jím asi aktuálně vyplácí, ale bude platit i z dlouhodobého pohledu? Nenastal čas se spíše odpoutat a razit primárně své nápady?

Apple už nemá takový drajv

Apple byl v minulosti výrazný „trend setter“, v posledních letech už to však není takové, jaké to bývalo. S umělou inteligencí přišel Apple na trh pozdě (v EU není k dispozici), navíc ji musí dávkovat po částech, protože na ní stále usilovně pracuje. A třeba takové souhrny notifikací dokáží spíše vyděsit, než pomoci. Největší inovací je tak hardwarové tlačítko spouště, a to je na Apple přeci jen trochu málo. Ano, Applu to stačí, iPhony se i stále velmi dobře prodávají, ale už to ale není takový „válec“ jako dříve.

Jenže, stále stejně vypadající telefony už ani vlastně nebudí takové vášně. Stačí, kdy někdo okolo vás ani nepozná, zda máte nový nebo rok či dva roky starý iPhone. Téměř stále stejně vypadající iPhony se staly normou. Jenže, výrobci Androidů si toho zřejmě nevšimli, a tak mnozí z nich stále cílí na to, aby jejich podoba Androidu co nejvíce připomínala iOS.

Když kopírování, tak ať to má smysl Když už by se měli výrobci Androidů u iPhonů v něčem inspirovat, tak ať je to něco, z čeho budou mít všichni užitek. Hned jako první nás napadá Face ID, tedy daleko zabezpečené odemykání telefonu obličeje. Potřebný hardware měl už Pixel 4, ale od té doby je ticho po pěšině. Proč se výrobci raději neubírají tímto směrem a místo toho kopírují design prostředí? Zřejmě proto, že je to pro ně daleko jednodušší.

Nejvíce je to vidět na nadstavbě OxygenOS 15 od OnePlus. Dostala tzv. Live Alerts, což není nic jiného, než obdoba Dynamic Islandu. Samsung má zase v nadstavbě One UI 7 rozdělenou horní lištu na část pro notifikace a pro ovládací centrum, a to přesto, že až dosud toto rozdělení nepotřeboval, a vystačil si jen s jednou obrazovkou. A je jasné, že ze startu s tím budou bojovat všichni uživatelé Samsungů, kteří na toto „nestandardní“ chování nejsou zvyklí. Tato změna ilustruje, že ne všechny změny a inspirace Applem musí být k lepšímu.

Často se však nekopíruje jen software (říkejme tomu spíše inspirace), ale také design. Třeba Pixely 9, to jsou vlastně „iPhony s Androidem“. Na jednu stranu můžeme říci, že Googlu chybí inovace, na stranu druhou to ale funguje. Jinak by to mobilní výrobci nedělali. Jenže, za pár let můžeme díky podobným praktikám dostat jen vzájemně designově i funkčně podobné telefony s Androidem a iOS, a to je něco, co by trhu mohlo hodně uškodit. Když totiž na výběr, je prakticky jedno, co vyberete.

Via Androidpolice