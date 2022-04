Koupili jste na marketu nevhodnou aplikaci? Poradíme, jak snadno zažádat o vrácení peněz

Možná se vám už někdy stalo, že se vám zalíbila aplikace, kterou jste se rozhodli zakoupit. Zaplatili jste za ní, spustili a po nějaké chvíli jste zjistili, že vám vlastně nevyhovuje nebo nesplňuje to, co jste od ní očekávali. Co v takové situaci dělat?

Samozřejmě nákup mobilní aplikace je klasický obchod, stejně jako kdybyste si zakoupili nějaký fyzický produkt, takže v případě nevyhovování máte nárok na jeho vrácení a refundaci. Záleží však na typu zakoupeného obsahu a také času po kterém od koupení žádáte refundaci. Situace se navíc trochu liší u Applu i Googlu.

U Googlu záleží na době od nákupu

V případě Googlu je situace trochu složitější, jelikož je zde několik způsobů a klíčových časů, které při refundaci hrají roli. Tou nejlepší radou, kterou vám ale můžeme hned v úvodu dát je, ať jednáte rychle. Google má totiž proces nákupu aplikace rozdělený do určitých časových období.



Do 2 hodin od zakoupení můžete o refundaci zažádat tlačítkem přímo u aplikace v obchodě

To nejsnazší pro zákazníka je to bezprostředně po nákupu. Když uživatel aplikaci zakoupí má 2 hodiny na to, aby ji v případě nevyhovování snadno vrátil přímo přes obchod Play Store. Obchodu nemusíte uvádět ani žádné důvody. Pouze zažádáte o vrácení a refundaci a vše bez problému rychle proběhne.

Po dvou hodinách od nákupu aplikace ale nastává druhé období, které trvá až do 48 hodin od času nákupu. I v této fázi můžete nákup zrušit, ale už to vyžaduje více akce. Nutné je se v obchodě Google Play proklikat k informacím o svém účtu a poté do sekce Historie objednávek. Zde pak uvidíte seznam zakoupeného obsahu, který zahrnuje kromě aplikací i jiný obsah.



V období od 2 do 48 hodin od nákupu můžete oficiálně zažádat o vrácení peněz vaší historii objednávek v Google Play. Stačí jen uvést důvod vrácení platby.

Když zde aplikaci najdete, bude u ní možno Požádat o vrácení platby. Zde už se vás Google zeptá na specifikaci důvodu refundace. Stačí jej ale vyplnit, vše proběhne a během několika hodin až dní by vám měly být peníze vráceny. Google zde uvádí maximální lhůtu na vyřízení do 4 pracovních dní s tím, že většinu vyřídí do 1 pracovního dne.

Více než 2 dny od nákupu

Komplikovanější je situace v případě, kdy chcete mobilní aplikaci vrátit více než 48 hodin od nákupu. Zde už Google vrácení peněz negarantuje a sám standardně ani nenabízí. Jak ale uvádí ve své nápovědě, lze refundace přesto dosáhnout, a to kontaktováním přímo samotného vývojáře aplikace. Kontakt na něj naleznete vždy v informacích u aplikace.



Po uplynutí 48 hodin můžete o refundaci zažádat e-mailem přímo vývojáře. Kontakt na něj je vždy v informacích o aplikaci přímo v Google Play

Zde už ale budete muset být konkrétní a vývojáři sdělit relevantní důvody, proč o aplikaci nemáte zájem a žádáte vrácení peněz. Pokud se s vývojářem domluvíte může o refundaci v obchodě zažádat a peníze vám budou navráceny. Zde už je vše ale o jednání a individuálním přístupu, nicméně pokud máte k navrácení relevantní důvody a od nákupu neuplynula dlouhá doba, pravděpodobně také uspějete.

Důležitou informací zde je také to, že u každé aplikace lze o refundaci zažádat pouze jednou. Google ve svých podmínkách výslovně uvádí, že pokud refundovanou aplikaci znovu zakoupíte, ztratíte nárok na její případnou další refundaci.

U Applu až do 14 dní

V případě Applu je situace velmi odlišná. Firma totiž nenabízí možnosti vrácení peněz přímo v rámci obchodu App Store, ale uživatel musí v takovém případě navštívit pro tyto účely určený web Reportaproblem.apple.com. Výhodou však je, že lhůta pro vrácení peněz je zde až 14 dní od nákupu aplikace/předplatného.



O vrácení peněz můžete přes specializovaný web Applu požádat až 14 dní od nákupu.

Na zmíněném webu se snadno přihlásíte svým Apple ID. Najdete zde pak seznam všech nákupů, ať už jde o aplikace, předplatná nebo in-app nákupy. Nákup zde vyberete uvedete důvod zrušení nákup a zda žádáte vrácení peněz a žádost odešlete. Pokud Apple žádost schválí bude nákup refundován vámi zvoleným způsobem.

Narozdíl od Googlu je zde ale nevýhoda v tom, že nelze reklamovat nákupy v AppStoru u zatím nazúčtovaných transakcí. Pokud tedy problém s aplikací/předplatným zjistíte hned, musíte vydržet až se platba bude u Applu hlásit jako provedená.

