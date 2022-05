Kouzlo jménem Adaptivní nabíjení. K čemu toto nastavení slouží, a jak dokáže ochránit baterii?

Když si rozbalíte nový telefon s Androidem, můžete počítat s tím, že uvnitř se nachází baterie, která má zhruba 100 % své papírově udávané kapacity. Jenže postupem času, baterie nepatrně degraduje, a současně ji může ubližovat i to, že je telefon celou noc zapojený v zásuvce. Baterii však chrání tzv. „Adaptivní nabíjení“, které výrobci Androidů zapínají automaticky. Jak konkrétně je tedy baterie chráněna?

Běžná baterie telefonu si po 500 kompletních dobíjecích cyklech (tj. téměř od nuly do 100 procent) zachovává okolo 80 % své původní kapacity. To je pro mnohé uživatele určitě dostatečná meta, jenže, pokud nabíjíte telefon každý den, začnou tyto cykly poměrně rychle naskakovat. Bateriím „ubližuje“ neustálé vybíjení a nabíjení, ovšem za tímto účelem jsou navrhovány a integrovány do smartphonů. Částečně odlehčit jim však může tzv. „Adaptivní nabíjení“.

Pro „zdraví“ baterie je nejlepší, když je nabitá mezi 20 a 80 procenty, a pokud telefon nabíjíte přes noc, telefon se o baterii automaticky „postará“. Aby v noci nedocházelo k nekonečnému dobíjení z 99 na 100 procent, telefon drží kapacitu baterie po valnou část noci na 80 procentech, a až těsně nad ránem dovolí baterii dostat se na maximální možnou kapacitu.

Představení Adaptivního nabíjení u smartphonů Pixel od Googlu:

Adaptivní nabíjení vychází z běžného užívání vašeho telefonu, který ví, kdy vstáváte, resp. kdy na něm pravidelně začínáte pracovat (resp. na kdy máte nastavený budík), a podle toho telefon ladí ideální čas, kdy baterii dostanete na 100 procent. Pokud se ráno vzbudíte a akumulátor není na maximu, máte telefon ještě čerstvě, takže si vás ještě úplně „nenačetl“.

Pojem „Adaptivní nabíjení“ či „Adaptivní baterie“ se používá u Pixelů, každý z výrobců má však své ochranné mechanismy pojmenovány trochu odlišně. Samsung jej nazývá „Adaptivní baterie“, a mimo to dokáže softwarově omezit maximální nabití akumulátoru na 85 procent. OnePlus říká stejné funkci a „Optimalizované nabíjení“, což ostatně najdeme i u iPhonů. Tuto funkci rozhodně není třeba vypínat, protože baterii vašeho telefonu pouze chrání.

Mechanismů na ochranu baterie je však celá spousta, výrobci se primárně snaží aplikace nedržet dlouho na pozadí a tím i druhotně omezit frekvenci nabíjení baterie. Jenže jejich přístupy jsou často odlišné od doporučení Googlu, který chce již od Androidu 13 nastavit nová pravidla na práci s aplikacemi na pozadí, a tím obejít určité nestandardní praktiky výrobců. Důkazem jsou např. výstupy z aplikace Don't kill my app, která ukazuje, že zejména Samsungy mají na pozadí ukončovány aplikace dosti agresivně. A to by se mělo od budoucí verze Androidu konečně změnit.

Via Androidpolice