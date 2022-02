Kouzlo jménem ODM aneb když „unikátní“ odolný smartphone vypadá stejně jako model jiné značky

Doogee chystá superodolný model Doogee S98 se dvěma displeji. Tento unikátní smartphone však jako by z oka vypadl modelu Unihertz TickTok. Zatímco značky Doogee i Unihertz se běžně snaží designem svých telefonů odlišovat, co nejvíce to jde, tentokrát to neklaplo. Obě firmy si totiž očividně vybraly ze stejného katalogu ODM společnosti, která na obě varianty telefonu jen přilepila jiná loga. Běžná praxe se u tohoto zajímavě vypadajícího smartphonu odhalila v celé své nahotě.

Co hledat pod zkratkou ODM

Ve skutečností je praxe ODM (= Original Device Manufacturer) výrobců velmi běžnou záležitostí, zvláště pak u méně známých čínských značek. Z tohoto úhlu pohledu si svůj Android může vyrobit prakticky kdokoliv. Stačí si vybrat z jakéhosi „katalogu“ nabízených designů, který je možné ještě částečně doladit k obrazu svému, na tělo přilepit vlastní logo a hurá! Nový telefon je na světě.

Díky tomu tak mohl vzniknout paradox, kdy Doogee láká na svůj nový topmodel S98 s „unikátním“ druhým displejem na zádech. Stejný telefon je však již vystaven na Kickstarteru pod označením Unihertz TickTok. Tento superodolný tank je přitom ve světě smartphonů unikátem, protože má na zádech doslova „přilepené“ hodinky. Ostatně, i v nastavení telefonu si můžete na zádech navolit vybraný ciferník. Jinak 1,3" kruhový displej využijete pro focení selfíček zadními foťáky.



Takto vypadá Unihertz TickTok, který se k prvním majitelům dostane v dubnu...

Na oba smartphony můžeme nahlížet jako na jeden celek. Oba bude pohánět čipset od Mediateku s 8GB RAM a 128/256GB pamětí, kterou si rozšíříte microSD kartami. Do superodolného těla s odolností IP68/IP69K a MIL-STD810G se dostala 6 000mAh baterie, kterou dobijete až 33 Watty. Přední stranu vyplňuje 6,3" LCD displej s Full HD+ rozlišením, v jehož výřezu čeká 16Mpx selfie. Na virtuálních „páscích“ hodinek najdeme fotoaparáty, jejichž počet a rozlišení se mezi oběma modely liší.



... a takto vypadá připravovaný Doogee S98. Najdete 10 rozdílů? (Obr.: GSMArena)

Unihertz TickTok využívá jako hlavní 48Mpx foťák, rozlišení druhého snímače výrobce tají. Doogee S98 má dostat 64Mpx širokoúhlý, 8Mpx ultraširokoúhlý a 20Mpx snímač, který bude zajišťovat noční vidění. Lehce se liší i samotné čipsety, TickTock běží na 5G čipsetu Dimensity 700, Doogee S98 zase na Mediateku Helio G96. Jinak je však základ obou telefonů viditelně stejný. Doogee pouze obrousilo žraločí ploutev pod displejem a nad ním. A zatímco TickTok se k prvním zájemcům dostane v dubnu s Androidem 11, Doogee S98 by mělo být oznámeno v březnu již s Androidem 12.

I na tom se ukazuje, že mobilní výrobci mohou vyjít z univerzálního návrhu ODM, a ten si, někdy i poměrně dost výrazně, upravit k obrazu svému. Samotná softwarová podpora je však často problematická, a to, nejen u obou zmiňovaných značek, ale také u spousty dalších „no-name“ výrobců. Modularita smartphonů s Aliexpressu je skoro až neskutečná, jeden vypadá jako druhý, ovšem jejich specifikace se dost výrazně odlišují.

Podívejte se, jak vypadá smartphone Unihertz TickTok:

Pokud pomineme fakt, že spousta položek ve specifikacích ultralevných Androidů z Číny ve finále nesedí, je třeba počítat s tím, že vliv a dosah ODM výrobců bude narůstat. I s ohledem na kopie telefonů, které vyrábí jeden ODM se stejným designem, který má velmi blízko originálu, a značky, jejichž loga se přilepí na záda, si mohou dovnitř vymyslet prakticky cokoliv. ODM výrobci si však své designy patentově chrání, a za to je při objednání telefonů „z katalogu“ potřeba zaplatit. Na druhou stranu firmy ušetří za výzkum a vývoj, a to nemalé finanční prostředky.

Příkladem známější značky, která se spoléhá výhradně na ODM výrobce, je např. HMD Global. Tedy společnost, která na trh dodává novodobé smartphony s logem Nokia.

Co znamená zkratka OEM?

Na úplném protipólu jsou výrobci typu OEM (= Original Equipment Manufacturer), tedy standardní mobilní výrobci, jak je běžné známe. Jedná se o velké globální značky, které mají svůj vlastní výzkum a vývoj a navíc se kompletně starají o návrh telefonu ve všech jeho stádiích. Ten je samozřejmě pro jednotlivé modely individuální, a také finančně o dost náročnější, než u ODM výrobců.

Následně jsou telefony vyráběny přímo v továrnách OEM výrobců popř. smluvně ve vybraných továrnách. Design a intelektuální vlastnictví je však v rukou OEM výrobců, takže nasmlouvané továrny nemohou design daného telefonu jen tak použít ve spojitosti s jinou značkou. Příkladem budiž iPhony, které si navrhuje Apple sám, jenže o jejich výrobu se starají továrny Foxconnu. Mezi další OEM výrobce na trhu patří např. Samsung, Huawei, Xiaomi, Sony, Oppo a další.

