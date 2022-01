Kouzlo jménem Opinion Rewards. Google dá za vyplnění dotazníku pár korun měsíčně na přilepšenou

Google 10. ledna Česko konečně mezi seznam zemí, které jsou oficiálně kompatibilní s aplikací Google Opinion Rewards. Do Česka se tak konečně dostává služba, která vám za vyplnění několika dotazníků měsíčně přidá na Google Play účet pár korun navíc. Tedy za předpokladu, že jste ochotni sdílet své osobní informace či sdílet historii vaši polohy. I když se jedná jen o pár korun, ani tentokrát to nebude zadarmo...

Pokud byste chtěli se střádáním korunek začít, je třeba nejprve stáhnout aplikaci Odměny za průzkumy Google, ve které je třeba se přihlásit pod Google účtem. Poté už zbývá jen odsouhlasit podmínky používání, uživatelské podmínky, podmínky pro ochranu soukromí a navíc můžete volitelně aktivovat i historii vaší polohy. Zpřístupníte si tak průzkumy, které budou zjišťovat, co jste si v dané prodejně či obchodním centru koupili nebo co jste v dané oblasti navštívili.

Google u aplikace uvádí, že za vyplnění průzkumu můžete získat kredit do obchodu Google Play až ve výši 21 korun, tato částka je však velmi individuální. V praxi jsou daleko častější kratší průzkumy s pěti otázkami, za které dostanete dvě až tři koruny. Průzkum by vám měl do telefonu dorazit zhruba jednou týdně, a dozvíte se to z notifikace v horní liště. Někdy mohou být průzkumy častější, jindy méně časté. A možná se jej třeba i třičtvrtě roku nedočkáte. A to ukazuje, jak nevyzpytatelná může tato služba být.

Získaná data použije Google u služby Consumer Surveys:

Do aplikace je třeba zadat vaše základní profilové údaje, tedy věkovou skupinu (musím vám být minimálně 18 let), PSČ vašeho bydliště, pohlaví a jazyky průzkumů. U nás se nám nabídla čeština spolu s angličtinou. A pak už stačí jen počkat, až na telefon dorazí první průzkum. Pokud vás dvou či tříkorunové dotazníky přestanou bavit, můžete svůj účet kdykoliv smazat. Aplikaci Odměny za průzkumy Google stahujte zde.