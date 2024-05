Krabičky od iPhonů nevyhazují. Jablíčkáři k nim mají podobný emocionální vztah jako k samotnému telefonu

Zatímco u vysavače, mixéru, elektrického zubního kartáčku nebo u holicího strojku nás často ani nenapadne nechat si základní krabičku, u iPhonů se to děje automaticky. Nový telefon pečlivě vybalíme, a prázdnou krabičku se stejnou pečlivostí uložíme. Proč, když je to vlastně jen kus kartonu, který svůj účel dávno splnil? Na pozadí hraje spousta psychologických faktorů, od její barvy a přehlednosti až po rozbalovací „zážitek“.



Apple má krabičky k iPhonům psychologicky propojené se samotnými telefony. Ke kusu kartonu si tvoříme blízký vztah podobně jako k iPhonu, vyhazuje jej málokdo

Apple má mezi svými produkty sjednocený design základních balení, která mají jednoduchou podobu s vyobrazeným produktem na víčku, které nasedá na menší „vaničku“ s produktem. A když si zájemci koupí iPhone, nekupují jen telefon, ale celý „zážitek“. A protože psychologicky klademe důraz na to, co vlastníme, je jeho součástí i samotná krabička. Apple si dal maximálně záležet na tom, aby její rozbalení bylo co možná nejvíce příjemné, a to přesto, že se jedná jen o kus nabarveného kartonu. Apple zde vsází na tzv. „halo efekt“. Když jsou jeho produkty všeobecně brány jako kvalitní či jako určitý symbol luxusu, platí to stejné i o samotné krabičce.

Steve Jobs o designu: „Design není jen to, jak něco vypadá a jak působí. Design znamená to, jak to funguje“.

Není divu, že se jejich rozbalování stalo na internetu hitem. Už samotné rozbalování (anglicky „unboxing“) budoucí uživatele naplňuje očekáváním, a přispívá to k tomu, že se hodnota „luxusu“ iPhonu ještě zvyšuje. Apple i tentokrát zvolil ideální barvu krabiček. Bílá je barvou čistoty ale současně také elegance, tato barva však podle odborníků u lidí vyvolává i pocit očekávání při rozbalení, protože vytváří jakýsi smysl „otevřenosti a volného prostoru“. Člověk je tvor zvídavý, a tak rozbalením uspokojí své potřeby, a současně ví o tom, že se dostaví „pocity radosti a štěstí“ až začne telefon používat, a zkoušet, co umí.

To vše jsou drobné psychologické faktory, které ve finále vytvoří velmi pozitivní odezvu u nového majitele, a to ještě předtím, než nový iPhone vůbec zapne. Krabička k iPhonu není jen kus kartonu, který drží telefon, datový kabel a uživatelskou příručku. Vše v ní má své přesné místo a jako celek je to rozhodně něco víc, než jen obyčejný karton. Právě proto si krabičku většina uživatelů po rozbalení iPhonů schovává a rozhodně ji nevyhazuje.

Netušený svět prázdných krabiček

Význam krabičky nejlépe dokládá to, jak velký mumraj je okolo použitých prázdných krabiček k iPhonům, které v hojném počtu najdete např. na eBay. Asi se i vy sami ptáte, proč by si vlastně někdo vůbec kupoval prázdnou krabičku k iPhonu bez iPhonu? Odpovědí je hned několik.



I v Evropě je nabídka prázdných krabiček iPhonů na aukčních serverech poměrně slušná. Uspokojí sběratele i ty, kteří krabičku ke svému iPhonu zničili nebo ztratili. Chcete jiný důkaz o tom, že iPhone a jeho krabička k sobě neodmyslitelně patří?

Krabičky jsou žádané proto, že se uživatelům mohly zničit nebo ztratit při stěhování. Krabička je důležitá i při případném budoucím prodeji iPhonu. Pokud jej nabízíte bez krabičky, která k němu neodmyslitelně patří, mohou si ostatní myslet své. Někteří základní krabičky iPhonů dokonce sbírají, nebo je využívají při tvorbě obsahu na sociální sítě. Třeba v podobě desítek až stovek krabiček produktů od Applu, které jsou vystavěny na pozadí. I to je důkaz, že iPhony a jejich krabičky jsou neodmyslitelně spjaty, což je v konečném důsledku vítězství Applu a jeho designové a brandové strategie.

A jak je to u vás? Necháváte si krabičky svých telefonů „na památku“ nebo „co kdyby“, nebo je po vybalení telefonu a příslušenství házíte do koše? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj: Ladbible, fastcompany, ebay