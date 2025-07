Křemíkové baterie už narazily na své limity. A to ještě předtím, než je Samsung a Apple stihli nasadit do telefonů

Mobilní vývoj jde v některých oblastech neuvěřitelně rychle dopředu, ale netýká se to mobilních gigantů (Apple a Samsung), kteří se neradi pouštějí do velkých změn. Máme na mysli mobilní baterie – zřejmě nejdůležitější komponentu moderních smartphonů. Díky mobilní AI a neustále se zvyšujícímu výkonu (při současném trendu ztenčování zařízení) je na výdrž baterie větší tlak než dříve. Zatímco Apple je u novinek tradičně mezi posledními, Samsung může mít stále v paměti nepovedený Galaxy Note 7, který měl problémy s bateriemi.



Toto je Honor Power, smartphone s 8 000mAh baterií

Zatímco Apple a Samsung pouze přemýšlejí a zvažují, kdy do svých telefonů integrují křemíkové baterie (Si/C), čínské značky už po třech až čtyřech generacích těchto baterií „nové generace" narazily na technologické limity. Podle zdrojů blízkých technologiím je současný limit mobilní baterie zhruba 8 500 mAh (smartphony se na něj dostanou příští rok), přičemž větší kapacity akumulátorů jsou prakticky nedosažitelné. Největší komerčně dostupnou Si/C baterii najdeme aktuálně u Honor Power, jehož akumulátor má kapacitu 8 000 mAh.

Nové materiály a další výzkum

Zatímco se dosud výrobci snažili do baterií dostat co nejvíce křemíku, nyní se jejich výzkum a vývoj přesouvá k tomu, jak křemík ještě více vylepšit nebo jej zkombinovat s dalšími materiály, aby se omezila jeho roztažnost při zahřívání baterie. Dalším možným řešením je použití chytřejšího softwaru pro správu baterie využívajícího umělou inteligenci. Ta by rozhodovala o maximálním využití baterie jednotlivými aplikacemi nebo monitorovala samotné nabíjení.

Už nyní probíhá testování nových baterií s materiálem „high-silicon“, které by měly obsahovat 25 až 30 % křemíku oproti současným přibližně deseti procentům. Technologie, která by umožnila existenci 9 000mAh Si/C baterií, nebude podle zdrojů dostupná dříve než v roce 2028. Čínské značky – jmenovitě OnePlus, Xiaomi, Honor a Oppo – jsou si vědomy své technologické dominance ve světě baterií a hodlají akumulátory s vysokou kapacitou uvádět jako jeden z klíčových argumentů pro pořízení svých high-end smartphonů.

Zprávy z Číny však naznačují, že Si/C baterie by měly brzy „proniknout“ i do střední a nižší třídy. A to v době, kdy Samsung, Google a Apple nemají na trhu ani jeden telefon s akumulátory typu Si/C, a nic nenasvědčuje tomu, že by se to letos mělo změnit. Už jen to dokazuje, že Čína dávno není pouhá montovna, ale země, kde probíhá rychlý technologický vývoj, na který mnohdy nedokáží reagovat ani velké mobilní značky.