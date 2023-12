Krevní tlak si změříme sami na smartphonu. Bude stačit fotoaparát a certifikovaná aplikace pro Android

Smartphony už dokáží změřit srdeční tep, a to buď pomocí optické čtečky otisků prstů, nebo položením prstu na fotoaparát na zadní straně společně s částečným překrytím přisvětlovací diody. Pokud však chcete změřit krevní tlak, většinou k tomu už potřebujete chytré hodinky, u nichž je tato funkce k dispozici, a současně je i schváleno její používání pro zdravotní účely. Příští rok se však do světa (i do Evropy) dostane první certifikovaná aplikace měřící krevní tlak, ke které budete potřebovat jen smartphone s Androidem.



Tato mobilní aplikace změří krevní tlak, a to po položení prstu na zadní fotoaparát. Měření má mít vysokou přesnost, a bude o polovinu rychlejší než při použití manžetového tlakoměru

Mobilní aplikace OptiBP od švýcarské firmy Biospectal obdržela certifikaci CE, která je deklaruje souhlas s předpisy Evropské unie pro zdravotnické prostředky. Měření krevního tlaku se tak v příštím roce zpřístupní všem uživatelům smartphonů bez nutnosti vlastnit chytré hodinky nebo manžetový tlakoměr. Aplikace se dostane do Evropy začátkem příštího roku, nejprve se bude prostřednictvím Google Play nabízet ve Švýcarsku, Německu, Rakousku a ve Francii, posléze se dostane do dalších zemí.

Aplikace OptiBP využívá hlavní snímač ve fotoaparátu, který nahrává krevní řečiště na špičce prstu uživatele. Optickou analýzou a podpůrnými algoritmy se tato data převedou na odhadovaný krevní tlak. Kompletně měření bude trvat 30 sekund, bude tedy rychlejší, než při použití manžetového tlakoměru, a to s minimální odchylkou. Certifikace aplikace trvala dva roky, protože prototyp měřící aplikace už firma prezentovala v listopadu roku 2021. Stejnou dobu v USA probíhala i klinická studie, která porovnávala měření aplikace s hodnotami, které naměřil manžetový tlakoměr.

Měření krevního tlaku v betaverzi aplikace OptiBP:

Zdroj Businesswire