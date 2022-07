Amazfit chystá dva nové prémiové modely hodinek. Uvnitř budou stejné, navenek rozhodne tvar těla

Amazfit v letošním roce uvede na trh nástupce loňských hodinek Amazfit GTR 3 a Amazfit GTS 3. Modely GTR 4 a GTS 4 na trh dorazí do konce roku, přičemž nabídnou podobný hardware, ale výrazně odlišný design. Vzhled a specifikace hodinek s předstihem odhalil web GSMArena.com.

Amazfit GTR 4 budou mít, dle samotného označení (R = round alias kulatý), 1,43" kruhový AMOLED displej s rozlišením 466 × 466 pix. Displej bude samozřejmě dotykový a bude podporovat režim Always On. Do stříbrného nebo černého hliníkového těla bude zasazeno boční doplňkové tlačítko a také korunka pro nastavování hodnot. Díky 475mAh baterii mají hodinky na jedno nabití při běžném používání vydržet až 12 dní. Tělo hodinek doplní kožený, silikonové nebo nylonové řemínky.



Takto budou vypadat připravované hodinky Amazfit GTR 4

Amazfit GTS 4 nabídnou větší 1,75" AMOLED displej s rozlišením 390 × 450 pixelů. Displej bude obdélníkový, byť jeho rohy budou výrazně zakulaceny. Hliníkové tělo zůstává, včetně boční korunky a doplňkového tlačítka. Tento model hodinek bude mít tloušťku 9,9 milimetru a bez řemínku bude vážit 27 gramů. Na trh se dostane se silikonovými a nylonovými řemínky, a to v černé, růžovo-zlaté a hnědé barevné variantě. Díky menší 300mAh baterii se u tohoto modelu očekává výdrž maximálně týden, a to při běžné zátěži.

Výbava bude společná

Zatímco v designu se hodinky liší, uvnitř moc rozdílů nenajdete. V rámci uzavřeného systému od Amazfitu (Zepp OS 2.0) bude možné na displej hodinek umístit přes 200 ciferníků a vzhledu Always On. Samostatné aplikace z vlastního obchodu budou sice chybět, ale Amazfit i nadále počítá s cloudovými miniaplikacemi, mezi nimiž nemá chybět aplikace GoPro, Home Connect a několik dalších doplňků. V některých zemích budou hodinky vybaveny i hlasovým asistentem Alexa.

Hodinky zvládnou automaticky monitorovat až 150 sportovní režimů, k nimž navrch přihodí tréningové funkce a analýzy z ukončených cvičení. Dvoupásmová GPS zase zajistí, že v rámci venkovních aktivit bude na mapových podkladech vždy zaznamenána přesná trasa. Ze zápěstí díky mikrofonu a reproduktoru vyřídíte i telefonní hovory, ke smartphonu se hodinky připojí přes Bluetooth,

Měření zdravotních dat obstará snímač 4PD BioTracker 4.0, konkrétně se jedná o optický PPG snímač, který bude měřit srdeční tep, okysličení krve a úroveň stresu. Ve výbavě se zřejmě dále dočkáme i monitoringu spánku. Datum premiéry dvojice hodinek od Amazfitu, ani jejich koncovou cenu, však zatím neznáme.

První z nové řady

A zatímco se o dvou „čtyřkových“ Amazfitech pouze spekuluje, výrobce už jeden model hodinek v tichosti představil. Máme tím na mysli hodinky Amazfit GTS 4 Mini, které pyšní odolností 5 ATM, výdrží baterie až 15 dní či 1,65" AMOLED displejem. Tenké a lehké hodinky vydrží na příjmu až 15 dní, kontinuálně měří srdeční tep, okysličení krve a spánek a podporují až 120 sportů, z nichž sedm rozeznají automaticky.

Představení hodinek Amazfit GTS 4 Mini: