Kryt a fólie na displej jako povinná výbava. Pokud vám padá Samsung nebo iPhone, nákladná oprava vás nemine

Americká firma Allstate Protection Plans, která se zaměřuje na pojištění a ochranu spotřebitelských produktů a výrobků, se i letos pustila do testování smartphonů vůči pádům. To ostatně dělá každý rok, letošní testování však bylo zcela nejnákladnější. A to proto, že se týkalo nejdražších telefonů na trhu, jmenovitě Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Fold5, Google Pixel Fold a iPhonu 15 Pro Max.

V rámci testu docházelo k simulovaným pádům z výšky cca 1,8 metru. To rámcově odpovídá situaci, kdy vám telefon vypadne při telefonování z ruky na chodník. Jak je zachyceno i na samotném videu, následky jsou zničující. U všech testovaných telefonů dojde k popraskání a dalšímu poškození skleněných krytů, či dokonce k vypadnutí některých skleněných střepů a k poškození fotoaparátů. Přežijí pouze vnitřní displeje skládaček, které jsou potažený plastovou fólií. Místo displeje to v tomto případě odnese okrajový rámeček. Jenže i ten je součástí displeje, a při nutnosti jeho výměny, se musí vyměnit i celý displejový panel.



Pád z téměř dvou metrů je pro všechny testované telefony „konečná“. U skládaček přežily pouze vnitřní displeje, kter nekryje sklo, ale plastová fólie (Zdroj: APP)

Částky za výměnu displeje přitom nejsou nijak zanedbatelné, u řady testovaných telefonů se jedná o výraznou čast pořizovací ceny nového telefonu. Nejdražší je výměna displeje u skládacích zařízení, průměrná cena opravy se v USA pohybuje okolo pěti tisíců (bez daně), a v řádech tisíců musíme počítat i u nás. Konkrétně v zámoří si za poslední rok rozbilo displej smartphonu 34 % dotázaných...

Video níže mezi řádky naznačuje, že povinnou výbavou telefonu, zejména těch dražších modelů, by mělo být pouzdro a také fólie na displeji. Oba tyto doplňky při případném pádu telefonu zabrání jeho poničení, popř. alespoň zmírní jeho následky. A to znamená i nemalou finanční úsporu.