Kryt pro iPhone 15 má na zádech displej s barevným elektronickým inkoustem. Zobrazí vám fotku nebo QR kód

Záda smartphonů jsou nevyužitým prostorem, na nějž prakticky nikdo z výrobců nemyslí. Naštěstí však existují výrobci příslušenství, kteří se nebojí experimentovat. Jedním z nich je i značka Reinkstone, která na svém webu nabízí kryty Reink Case C1 pro poslední tři generace iPhonů. Součástí těchto krytů je barevný E-ink displej, který umožňuje zobrazení fotek a grafiky pomocí čtyř základních barev.

E-ink displej na zádech má úhlopříčku 3,7 palce, a může do něj „poslat“ jakýkoliv obrázek z telefonu (nebo třeba QR kód), který se pro potřeby displeje v samostatné aplikaci nepatrně upraví. Fotka se do krytu dostává přes NFC, které zajišťuje i přísun energie. Tu displej potřebuje pouze při překreslení obrazu, takže kryt Reink Case 1 neobsahuje žádnou baterii, a současně nijak výrazně neovlivňuje výdrž iPhonu na jedno nabití.



Barevný E-ink displej na zádech umožní výraznou personalizaci krytu pro tři poslední generace iPhonů

Kryty jsou vyrobeny ze silikonů, mají kovová tlačítka a kolem ostrůvku fotoaparátů je připraven i stojánek, který drží v úhlu 0 až 115°. Kryty nejsou kompatibilní s MagSafe příslušenstvím, ovšem bezdrátové nabíjení by s nimi mělo fungovat bez problémů. Kryty jsou určeny pro různé modely řad iPhone 13, iPhone 14 a iPhone 15, a jejich cena činí necelé dva tisíce. Po první várce krytů se jen zaprášilo, ovšem brzy by mělo dojít k jejich dalšímu naskladnění.

Kryt Reink Case C1pro poslední tři generace iPhonů:

A zatímco nyní se jedná o kryty, které zobrazují vybrané fotografie (překreslení a přenos obrazu trvá opravdu dlouho), v budoucnu by podobné E-ink displeje na krytech mohly klidně zobrazovat základní stavové informace telefonu. Nepotřebovali byste rozsvícený displej ani režim Always On, stačil by vám informační displej s elektronickým inkoustem. Jenže, E-Ink je mobilními výrobci dlouhodobě opomíjen, a tak bude tento těžký úkol i na dále na bedrech výrobců mobilního příslušenství.

Dokážete si představit efektivní využití E-Ink displeje u smartphonu? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj: Reinkstone