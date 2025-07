Kryt s umělou kůží ukáže, že jste dlouho na sluníčku. Na pohled je to příjemné asi jako obrázky na krabičkách cigaret

Britská pobočka O2 přišla s originálním doplňkem na telefony, které by se mohl hodit při letních cestách na dovolenou. Doplněk má na zádech umělou kůži, která reaguje na slunce a UV záření a podle toho mění svou barvu nebo zobrazuje „spáleniny“. Britský operátor O2 je hlavní propagátorem tohoto krytu, ale také jeho hlavním hrobníkem. Místo, aby jej zařadil do své nabídky, nechává o pár krytů soutěžit. Skutečně zajímavý nápad se tak bude vyjímat v příručkách marketingu, jak se to správně rozhodně nedělá.



Tento speciální kryt mění svou barvu při zvýšené expozici UV záření. A místo aby se z něj stal cenově dostupný doplněk, byl jen využitý na kampaň a na soutěž. Hlavní a jedinou výhrou je jeden tento kryt

Britské O2 kryt používá k marketingu, kryt má uživatele ochránit přes spáleninami u moře, tarify O2 pak před zbytečnou útratou za data v roamingu. Celé je to však trochu přitažené za vlasy, protože kryt si nikdo nemůže koupit. Pořádá se o něj soutěž, která vyvrcholí na ostrovech až začátkem srpna (kdy bude půlka prázdnin za námi), a v rámci soutěže se naděluje jeden (ano, celý jeden) tento kryt, u něhož se ani neuvádí konkrétní model, pro který může být určen. Je tedy velká šance, že potenciální vítězové budou mít problém s kompatibilitou krytu (podle fotek bude jen pro vybrané iPhony a Pixely).

Na druhou je možné, že se takhle britské O2 rozhodlo schválně. Určitě se najde spousta uživatelů, kterým pohled na kryt se „spálenou“ umělou kůží nemusí dělat dobře. Efekt je zhruba podobný jako varovné obrázky na krabičkách od cigaret, které poměrně autenticky zobrazují rakovinu plic, hrtanu nebo zkažené zuby.

Britské O2 navíc tvrdí, že se jedná o první kryt svého druhu. Pokud si však odmyslíme imitaci lidské kůže, už u iPhonů 15 existovaly kryty detekující UV zařízení bez připodobnění k lidské kůži. Stála za nimi tchajwanská značka Uniu, takže O2 vlastně nevymyslelo nic nového, a navíc relativně slušně zazdilo využití těchto krytů tím, že je vychvaluje, aniž by šly koupit.

Nacvakli byste si na svůj telefon tento kryt s umělou kůží?