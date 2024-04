Které iPhony jsou teď považovány za výběhové nebo zastaralé? V prvním případě máte ještě šanci na opravu

Apple u iPhonů a iPadů udržuje velmi dlouhou softwarovou podporu, na níž se výrobci Androidů teprve pomalu dotahují. I přesto však v životním cyklu zařízení od Applu dochází ke dvěma milníkům. Apple je po letech nejdříve zařadí mezi „výběhové“, aby je následně přesunul do sekce „zastaralé“. Do obou škatulek se přes víkendy dostaly hned dva nové přídavky. Co to znamená pro jejich stávající uživatele?



iPhone 6 Plus už bere Apple na celém světě jako „zastaralý“. Po deseti letech od jeho uvedení na trh tak už oficiální servisy nebudou poskytovat jakoukoliv opravy ani udržovat skladem náhradní součástky

Apple pod označením „výběhové“ (v angličtině „vintage“) uvádí mobilních zařízení, od jejich ukončení prodeje uplynulo pět až sedm let. Skutečně to není překlep. Apple nezajímá doba od zahájení prodejů, ale skutečně hlídá pět let od doby, kdy přestal prodávat některé své mobilní zařízení. Jakmile tento časový interval uplyne, zařadí jej na nikdy nekončící seznam. Aktuálně se to týká iPadu Mini 4.

Po updatech iOS končí i možnost oprav

Pokud ještě patříte mezi jeho uživatele, zatím ještě není důvod k panice. Velké softwarové updaty sice už skončily společně s iPadOS 15, jenže autorizovaná servisní centra musí pro tento tablet servisní úkony ještě minimálně dva roky. Na druhou stranu už však Apple nemusí zaručovat dostupnost součástek, pokud nebudou dostupné, případná oprava bude samozřejmě dosti problematická.

Daleko horší je to v případě mobilních zařízení, které jsou zařazené do sekce „zastaralé“ (anglicky „obsolete“). Čerstvě to platí o iPhonu 6 Plus, který přestal Apple nabízet před více než sedmi lety. Pro potenciální stávající uživatele to znamená, že Apple u tohoto iPhonu ukončil veškeré servisní služby, a smluvní servisy už pro něj nemohou objednat žádné součástky. Jedinou možností je tak, v případě problémů, obrátit se na neoficiální servisy, které však nemusí mít přístup k originálním dílům.

Jenže je třeba myslet na to, že se bavíme o iPhonu vydaném v roce 2014. U Androidů ze stejného roku by o opravě poškozeného telefonu zřejmě nikdo nepřemýšlel ani vteřinu...

Zdroj: Apple