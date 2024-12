Které telefony a tablety dostanou aktualizaci na iOS 19? Překvapivě by ji měl obdržet i iPhone XS a XR

Máme tu zprávu, která patrně potěší všechny majitele starších iPhonů. Dle francouzského zdroje by totiž měly všechny telefony, které v současnosti podporují iOS 18, obdržet aktualizaci i na příští verzi operačního systému iOS 19. Pokud tedy vlastníte iPhone XS, XS Max nebo XR z roku 2018, máte před sebou ještě nejméně jeden rok klidného spánku.



Na iOS 19 by se měl dostat i iPhone XS, tedy telefon z roku 2018

Apple je známý dlouhou dobou podpory svých zařízení, což není u výrobců telefonů s Androidem úplně běžné. Někteří výrobci začali teprve nedávno slibovat 4 až 5 let aktualizací, zatímco Apple udržuje podporu běžně 6 až 7 let. Je to strategie, která se dlouhodobě vyplácí – výměna staršího telefonu za novější model tak není vynucená ukončením aktualizací, ale spíše novými funkcemi.

Nová verze nemusí přinést všechny funkce

Novinky v iOS 18 byly rozděleny do několika fází. Apple představil první balík nových funkcí s příchodem verze 18.1, další novinky dorazily ve verzi 18.2 a úplná verze Apple Intelligence je očekávána s vydáním iOS 18.4. Podobně se má situace vyvíjet i s iOS 19, kde se očekávají spíše postupné inovace než nějaký velký revoluční skok. Lze předpokládat, že iOS 19 bude mít celkově méně nových funkcí než iOS 18.

Na tomto místě je však vhodné zmínit, že ačkoli některé starší iPhony dostanou iOS 19, neznamená to, že budou podporovat všechny nové funkce. Nejnovější funkce umělé inteligence či některé hardwarově náročnější vychytávky budou dostupné jen pro iPhone 15 Pro a novější. To ale není nic nového – Apple se podobné strategie drží už několik let.

Je zajímavé, že Apple na rozdíl od výrobců telefonů s Androidem dopředu nedeklaruje „podporu na X let“. Proč? Může to být dáno tím, že si nechává otevřená zadní vrátka a rozhoduje se flexibilně podle aktuální situace na trhu a stavu technologií. Dalším důvodem může být snaha udržet si kontrolu nad ekosystémem a mít volnost v tom, kdy a jak aktualizace uvolní.

Z aktualizací vypadne několik iPadů

Když už mluvíme o ekosystému, tak právě v něm má Apple jednoznačně navrch. Kombinace iPhonu, Apple Watch, MacBooku a iPadu funguje plynule a hladce, a právě dlouhodobá podpora udržuje uživatele v této síti produktů. Proč byste si kupovali nový telefon, když ten současný dostane ještě dvě velké aktualizace?

Zatímco majitelé iPhonů XS a XR mají důvod k radosti, u iPadů je situace o něco smutnější. Podle aktuálních informací se aktualizace na iPadOS 19 nedočkají iPady s procesorem A10, jako je sedmá generace iPadu z roku 2019. Naopak uživatelé novějších modelů nemají důvod k obavám – minimem pro iPadOS 19 bude procesor A12. Ačkoli pro některé zákazníky může být konec aktualizací zklamáním, jde o standardní cyklus. Technologický svět se neustále vyvíjí a hardware, který byl kdysi špičkou, postupně ztrácí dech.

Které telefony a tablety dostanou iOS 19?

Musíme zdůraznit, že jde o očekávání na základě uniklých informací, nikoli o oficiální seznam od Applu. Ten se tradičně dozvídáme až při oficiální premiéře nového systému iOS. Seznam iPhonů, které by měly být kompatibilní s iOS 19, vypadá následovně:

iPhone 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max (2025)

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max (2024)

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max (2023)

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max (2022)

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max (2021)

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max (2020)

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max (2019)

iPhone XS / XS Max (2018) iPhone XR (2018)

iPhone SE (4. generace) (2025)

iPhone SE (3. generace) (2022)

iPhone SE (2. generace) (2020)

Se systémem iPadOS 19 budou kompatibilní následující modely tabletů:

iPad mini (5. generace nebo novější)

iPad (8. generace nebo novější)

iPad Air (3. generace nebo novější)

iPad Pro (2018 nebo novější)

Zdroje: iphonesoft.fr, phonearena.com