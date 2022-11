Přehled zařízení, která dostanou Android 13. Aktualizace se týká topmodelů i levnějších telefonů

Asus

Asus má aktuálně otevřené betatestování verze Android 13 Developer Preview, a to u Zenfone 8. Poměrně velkou zajímavostí je to, že přímo na webových stránkách je možné si ROM s Androidem 13 stáhnout, její flashování do telefonu je však čistě na vás. Zatím poslední betaverze se datuje k 8. červenci, a podle seznamu změn ještě úplně vše nefunguje podle představ.

Beta byla dostupná i pro novější Zenfone 9, který by se měl dočkat finální verze Androidu 13 zřejmě již v následujících několika týdnech.