Přehled zařízení, která dostanou Android 14. Aktualizaci plánují postupně všechny velké značky

Až dosud Huawei používalo EMUI 13, které je postaveno na Androidu 12. Dá se předpokládat, že budoucí verze EMUI 14 bude založená na Androidu 13. A to znamená, že by bylo Huawei i tentokrát o rok pozadu.

HMD Global už dříve formou tiskových zpráv dalo do světa vědět, že Android 14 dostanete poměrně dost telefonů značky Nokia. Kompletní harmonogram však zatím chybí. Xková řada Nokií dostává tři generace Androidu, u „géček“ jsou to dva roky. Vcelku jednoduše tak dokážeme odvodit, které telefony se dočkají updatu. Černé na bílém to však zatím nemáme. A troufáme si tvrdit, že čekání na aktualizaci se v případě níže uvedených modelů trochu protáhne, Nokia totiž u updatů nepatří mezi nejrychlejší značky na trhu...

Nothing

Značka Nothing má v současnosti v oběhu dva telefony, a tak by pro ní nemělo být nějak extrémně náročné dostat do nich Android 14.



Nothing zatím testuje Android 14 jen v podobě veřejné betaverze, a to u obou svých telefonů

Pro případné zájemce značka spustila betatestování Androidu 14 s nadstavbou Nothing OS 2.5, instrukce pro instalaci do Nothing Phone (1) naleznete zde, uživatelé druhé generace telefonu mohou zavítat na tento odkaz. Po konci betaverze zpřístupní Nothing aktualizaci na finální Android 14 v rámci OTA aktualizace. Kdy se tak stane, zatím není známo.

Telefony, které se dočkají updatu na Android 14: