Přehled zařízení, která dostanou Android 15. Aktualizaci chystají všechny velké značky

Asus Asus Android 15 testuje, a umožňuje uživatelům vyzkoušet i betaverzi systému, konkrétně u telefonu Asus ROG Phone 8. Je třeba v nastavení zažádat o zapojení do testování, ovšem aktualizaci s předstihem dostanou jen ti, kteří budou vybráni.

Asus testuje Android 15 u modelu ROG Phone 8, a to stejné umožní i vybraným zájemcům z řad běžných uživatelů Asus dosud nezveřejnil harmonogram aktualizací, a tak můžeme seznam očekávaných aktualizovaných telefonů zatím jen odhadovat. Android 15 očekáváme u (neoficiální seznam): Asus ROG Phone 7

Asus ROG Phone 7 Ultimate

Asus ROG Phone 8

Asus ROG Phone 8 Pro

Asus Zenfone 10

Asus Zenfone 11 Ultra

Google Google stojí za vývojem Androidu 15, a tak není překvapením, že jeho telefony jsou mezi prvními, na které už aktualizace dorazila. Google však kuriózně o prvenství přišel, protože jej v aktualizacích předběhlo Vivo. Svůj podíl na tom má i to, že systém nebyl součástí letošních nových Pixelů 9, ale i do nich dorazil až o měsíc později.

Google už má aktualizováno na Android 15. Od Pixelu 6 až po nejnovější řadu Pixel 9 Od Pixelu 8 se uživatelé mohou těšit ze sedmileté softwarové podpory, přičemž nejstarší aktualizované modely spadají do řady Pixel 6. Ještě vloni se hovořilo i o Pixelu 5a, který měl zaručené aktualizace minimálně do letošního srpna. Posun vydání Androidu 15 mu však v další aktualizaci vystavil stopku. Android 15 je vydaný pro tyto modely: Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Honor Honor testoval Android 15 u Magic 6 Pro a u skládacího Magic V2. Zkušenější uživatelé si mohou beta stáhnout přímo z těchto webových stránek. Aktuální verze betaverze je přístupná pro větší počet telefonů, můžete se na ní dotázat přímo v telefonu přes aplikaci My Honor přes záložku Klub – MagicOS 9 – Vyzkoušet aktualizaci.

Harmonogram aktualizací, který platí pro Čínu U Honoru se aktualizace na Android 15 pojí s novou grafickou nadstavbou MagicOS 9. Aktualizace finální verze začnou v Číně v listopadu a potrvají až do března příštího roku. Přesný harmonogram pro Evropu zatím neznáme. Android 15 dorazí do těchto telefonů: Honor Magic V3

Honor Magic Vs3

Honor Magic V2

Honor Magic V2 Ultimate Edition

Honor Magic V2 RSR Porsche Design

Honor Magic 6

Honor Magic 6 Pro

Honor Magic 6 Ultimate

Honor Magic 6 RSR Porsche Design

Honor Magic 5

Honor Magic 5 Pro

Honor Magic 5 Ultimate

Honor Magic4 Pro

Honor Magic4

Honor 200

Honor 200 Pro

Honor 100 Pro

Honor 100

Honor 90 GT

Honor 90 Pro

Honor 80 Pro

Honor 80 GT

Honor 80

Honor X60 Pro

Honor X60

Honor X50

Huawei Huawei nemá přístup ke Google službám v Androidu, a tak se v jeho podání musíme bavit spíše o grafické nadstavbě, kterou značka ráda vydává za svébytný operační systém, ale stále její EMUI je stále postaveno na Androidu. Vlastní systém Harmony OS používá Huawei ve smartphonech pouze v domovské Číně, ale například tablety s HarmonyOS 4 se v Česku prodávají. Nová verze HarmonyOS Next, která se kompletně osamostatnila na Androidu, je zatím dostupná jen v Číně. Aplikační obchod zatím čítá jen 15 tisíc aplikací...

Huawei a Android, to je EMUI 14 postavené na Androidu 12. Nic novějšího (mimo vlastního systému HarmonyOS Next) Huawei ve světě Androidů nenabízí Zatím poslední verze EMUI 14, která sjednotila design s HarmonyOS 4, je stále postavená na Androidu 12. Nevyplnily se dřívější spekulace ohledně Android 13, a tak je nadstavby od Huawei už tři generace systému pozadu. Není tedy divu, že se Huawei upíná ke svému vlastnímu systému a vývoj samostatného EMUI nad AOSP verzí Androidu ustoupil do pozadí. O případném EMUI 15 se zatím ani nespekuluje...

Infinix Značka Infinix má s Androidem 15 spjatou svou vlastní nadstavbou XOS 15. Na zveřejnění oficiálního harmonogramu aktualizací si musíme počkat, protože se k tomu firma zatím nevyjádřila.

Infinix zatím nepotvrdil, které jeho telefony dostanou nadstavbu XOS 15 s Androidem 15. Sázka na řady Zero 40 a Note 40 by však měla být sázka na jistotu K veřejnému testování není k dispozici žádná betaverze, a je otázkou, zda update dorazí i do řady Hot, stejně jako u Androidu 14. Nejlevnější modely řady Smart můžeme z aktualizací na Android 15 s čistým svědomím vyloučit. Android 15 očekáváme u (neoficiální seznam): Infinix Zero 40 5G

Infinix Note 40 5G

Infinix Note 40 Pro 5G

Infinix Note40 Pro+ 5G

Motorola Motorola zveřejnila seznam telefonů, které dostanou Android 15. Oproti ostatním výrobcům nenabízí žádnou přehlednou tabulku nebo seznam, ale informaci o Androidu 15 se dozvíte v sekci „budoucí verze softwaru“ při náhledu každého z telefonů.

Motorola primárně na Android aktualizuje letošní a loňské Razr, řadu Edge a také vybraná „géčka“ Aktualizace dorazí na skládací véčka Razr, na bavené modely řady Edge i na cenově dostupnější „géčka“. Motorola však zatím neuvedla přesný harmonogram aktualizací. Android 15 dorazí na tyto telefony: Motorola Razr 40

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr 50

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 50

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Ultra

Moto G34 5G

Moto G35

Moto G45

Moto G55

Moto G75

Moto G85

ThinkPhone by Motorola

ThinkPhone (2025)

Nokia Za telefony značky Nokia zodpovídá firma HMD Global, které už nové smartphony vyrábí pod svou vlastní značkou. Aktualizace na Android 15 se však dostane, jak na vybrané modely HMD, tak i na starší Nokie.

Aktualizaci na Android 15 by měla obdržet i Nokia XR21 „Xková“ řada Nokií dostává updaty systému po dobu tří let, „géčková“ řada po dobu dvou let. Relativně snadno tak dokážeme odvodit, kterých modelů se bude aktualizace týkat. Výrobce však tento seznam zatím nepotvrdil, a ani není jasné, kdy budou aktualizace zahájeny. Co se týká smartphonů značky HMD, v tuto chvíli se ví en o tom, že se Android 15 testuje u modelu HMD Skyline. Android 15 očekáváme u (neoficiální seznam): Nokia XR21

Nokia X30

Nokia G60 5G

Nokia G42

Nothing Značka Nothing má v portfoliu jen několik telefonů, které běží na nadstavbě Nothing OS. Android 15 bude propojený s nadstavbou Nothing OS 3.0, a už teď je systém u vybraných modelů k dispozici v podobě betaverze. Ta se objevila nejdříve u Phone (2a), v listopadu bude k dispozici u Phone (2), v prosinci se přidá Phone (1), Phone (2a) Plus a CMF Phone 1.

Nothing začne své telefony aktualizovat na Android 15 v prosinci Vydání finální aktualizace na Android 15 plánuje Nothing pro všechny své telefony, a to v průběhu prosince letošního roku. Android 15 dorazí na tyto telefony: Nothing Phone (1)

Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) Plus

CMF Phone 1

OnePlus Značka OnePlus u svých telefonů využívá nadstavbu OxygenOS. V říjnu oznámená nadstavba OxygenOS 15 je spojena s aktualizací na Android 15, OnePlus však zatím neuvádí harmonogram ani všechna zařízení, která dostanou aktualizaci. Níže uvedený seznam vychází z plánů pro zveřejnění betaverzí, a potvrzuje tak alespoň konkrétní modely, na které se update dostane.

OnePlus má betaverzi Android 15 dostupnou od letošního května OnePlus totiž už v květnu zpřístupnilo betaverzi Androidu 15 pro OnePlus 12 a pro skládací telefon OnePlus Open. Dá se předpokládat, že za téměř půl roku se značce podařilo v softwaru vychytat všechny chyby a nedostatky, takže by se mohl Android 15 relativně brzy dostat do běžné dostupných telefonů. Android 15 dorazí na tyto telefony: OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus Open

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T

OnePlus 10R

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord CE 4

OnePlus Nord CE 4 Lite

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 3

OnePlus Nord CE 3 Lite

Oppo Značka Oppo už v Číně představila nadstavbu ColorOS 15, která je provázána s Androidem 15. Aktualizace začnou v listopadu, a to napříč všemi modelovými řadami, skládací modely nevyjímaje. Finální aktualizace na Android 15 jsou na programu v březnu příštího roku.

Harmonogram aktualizací značky Oppo, který platí pro čínské modely. U Evropských telefonů čekáme, že se s aktualizací nepatrně opozdí Časový rámec aktualizací však platí pouze pro Čínu, proto jsou v něm uvedeny i telefony, které se v Evropě, resp. v Česku, nenabízí. Předpokládáme, že evropské varianty telefonů naberou při čekání na Android 15 minimálně několikatýdenní zpoždění.

Poco Podznačka Xiaomi má aktualizaci na Android 15 spojenou s grafickou nadstavbou HyperOS 2.0. Tu používají i telefony mateřského Xiaomi a sesterského Redmi. Nadstavba plně nahrazuje dříve používané MIUI, samotná aktualizace pak dorazí na vybrané modely značky.

Android 15 do telefonů Poco dorazí společně s nadstavbou HyperOS 2.0 od mateřského Xiaomi Níže uvedený seznam zahrnuje telefony, u nichž se očekává aktualizace. Poco oficiální cestou update zatím nepotvrdilo, a neznáme ani případný harmonogram updatů. Android 15 očekáváme u (neoficiální seznam): POCO F4 GT

POCO F5

POCO F6 Pro

POCO X5 Pro 5G

POCO X6 5G

POCO X6 Neo

Realme V Realme je Android 15 navázaný na grafickou nadstavbu Realme UI 6.0, která se do mobilů dostane od listopadu, a aktualizace budou pokračovat až do prvního čtvrtletí příštího roku. Samotná roadmapa se však týká čínských modelů telefonů, globální harmonogram značka ještě nezveřejnila. Dá se předpokládat, že ve zbytku světa naberou aktualizace určité zpoždění.

Strojově přeložený čínský harmonogram aktualizací na Realem UI 6.0, jehož součástí bude i Android 15 V Číně je v prodeji daleko více telefonů od Realme než v Česku, a tak vybíráme jen ty modely, které jsou u nás k dispozici. Android 15 dorazí na tyto telefony (termíny určené pro Čínu): Realme GT 6 – listopad

Realme 12 Pro+ – prosinec

Realme 12 Pro – prosinec

Realme 12x – prosinec

Realme 12 – prosinec

Realme 11 Pro+ – 1. čtvrtletí 2025

Realme 11 Pro – 1. čtvrtletí 2025

Realme 10 Pro – 1. čtvrtletí 2025

Realme 10 Pro – 1. čtvrtletí 2025

Redmi

Redmi aktualizuje na Android 15 i model Redmi Note 12 Telefony, které dostanou Android 15: Redmi Note 13

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 12

Redmi 12 5G

Redmi 12

Samsung Samsung byl s Androidem 14 jasnou mobilní jedničkou, alespoň co do rychlosti a počtu aktualizovaných telefonů. Letos jsme čekali, že s aktualizacemi přijde na trh ještě rychleji, ale pravdou je pravý opak. Beta nadstavby One UI 7 s Androidem 15 má být zveřejněna koncem roku, update stávajících telefonů má začít až v prvním čtvrtletí příštího roku.

U Samsungů dorazí Android 15 společně s aktualizací grafické nadstavby na verzi One UI 7 Android 15 se má nejprve ukázat u řady Galaxy S25, a až poté Samsung spustí aktualizace. Android 15 očekáváme u (neoficiální seznam): Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE

Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE

Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Folid4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip3

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15

Galaxy A16

Galaxy M15

Galaxy M33

Galaxy M34

Galaxy M35

Galaxy M55

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab Active 4 Pro

Sony Sony zatím ohledně dostupnosti Androidu 15 pro své telefony mlčí. Ani ve svém komunitním fóru se o žádné případné aktualizaci nezmiňuje, a tak musíme vzít zavděk informacím japonského operátora KDDI. Harmonogram aktualizací níže vypsaných telefonů je v tuto chvíli neznámý. Android 15 očekáváme u (neoficiální seznam od operátora KDDI): Sony Xperia 1 V

Sony Xperia 10 V

Sony Xperia 5 V

Sony Xperia 1 VI

Sony Xperia 10 VI

TCL Značka TCL nepublikovala žádnou ucelenou tabulku, zmínku o verzích Androidů přidává přímo do specifikací svých produktů. Díky tomu máme jasnou představu, které modely se dočkají aktualizace na Android 15. Pro některé to bude úplně poslední velký update v jejich životním cyklu.

Android 15 se dostane i na TCL s displeji Nxtpaper Výčet produktů rozhodně není finální, protože v něm chybí některé novější modely značky. Android 15 se dostane na (neoficiální seznam): TCL 50 5G

TCL 50 NXTPAPER 5G

TCL 50 Pro NXTPAPER 5G

TCL 50 SE

TCL 505

TCL Tab 8 Gen 2

TCL Tab 11 Gen 2

Tecno Značka Tecno zatím žádný harmonogram updatů nenabízí, víme zatím o jediném modelu, který dostane Android 15, a to proto, že u něj probíhá beta testování.

Tecno zveřejnilo betaverzi Androidu 15 zatím jen pro model Camon 3 Pro Zmiňovaný modelem je Tecno Camon 30 Pro, který se v Česku oficiální cestou nenabízí. Případný update dalších telefonů je tak velkou neznámou.

Vivo Vivo bylo letos první značkou, která do svého telefonu (Vivo X100 Pro) dostala Android 15, a dokonce kuriózně předběhla i samotný Google! U značky je aktualizace svázána s nadstavbo Funtouch OS 15, a dostane se do spousty telefonů řad X, V, T, Y, a také do podznačky iQOO.

Harmonogram aktualizací betaverzí Androidu 15 s nadstavbou Funtouch OS 15 V Česku ale seznam aktualizovaných telefonů nebude tak dlouhý, protože se zde spousta telefonů vůbec nenabízí. Navíc se nejedná o finální verzi Androidu, a přesný harmonogram je určen pro Indii. Čekejte, že se od plánů v Evropě bude určitě lišit. Android 15 se dostane na (harmonogram pro Indii): Vivo X90 Pro – od poloviny listopadu 2024

Vivo V40 – od poloviny prosince 2024

Vivo V29 – od poloviny prosince 2024

Vivo X80 Pro – od poloviny ledna 2025

Vivo Y28s – od poloviny května 2025

Vivo Y28 – od poloviny června 2025

Vivo Y36 – od poloviny června 2025