Přehled zařízení, která dostanou Android 16. Aktualizaci chystá většina velkých i menších značek

Asus
Většina telefonů u Asusu má tradičně přislíbené dvě velké aktualizace, takže Zenfone 10 skončí na Androidu 15. Seznam modelů, u kterých očekáváme aktualizaci na Android 16, je tak relativně jasný.
Aktualizaci na Android 16 očekáváme minimálně u ZenFone 12 Ultra, Asus však aktualizace na novou verzi systému ještě oficiálně nepotvrdil
Asus nemá spuštěné veřejné programy pro beta testování a tak je jasné, že s aktualizacemi Asus určitě nebude mezi prvními. Tradičně však patří ke značkám, které vydávají aktualizace spíše později, rozhodně ne mezi prvními.
Android 16 pro zařízení Asus (očekáváme):
- Asus ROG Phone 8
- Asus ROG Phone 8 Pro
- Asus Zenfone 11 Ultra
- Asus Zenfone 12 Ultra
Pokračování 2 / 20
Fairphone
Značka s „férovými“ a udržitelnými smartphony samozřejmě musí myslet, nejen na hardware, ale i na softwarovou podporu. Výrobce slíbil aktualizaci na Android 16 u modelu Fairphone 6 ještě v letošním roce, staršímu modelu Fairphone 5 však stále běží softwarová podpora, takže by měl update dostat také. Jenže u aktualizace na Android 15 jsme čekali hodně dlouho, což může platit i u Androidu 16.
Fairphone 5 by po updatu na Android 15 měl dostat i aktualizaci na Android 16
Android 16 pro zařízení Fairphone (očekáváme):
Pokračování 3 / 20
Google
Google stojí za vývojem Androidu 16, a tak není překvapením, že jeho telefony byly prvními, na které už aktualizace dorazila. Tím to ale pro Google nekončí, protože ve druhé polovině roku na telefony dostane i další aktualizace, která do Androidu přinese výraznější novinky.
Google už má aktualizováno na Android 16. Od Pixelu 6 až po nejnovější řadu Pixel 9
Od Pixelu 8 se uživatelé mohou těšit ze sedmileté softwarové podpory, přičemž nejstarší aktualizované modely na Android 16 spadají do řady Pixel 6.
Android 16 pro zařízení Google Pixel:
- Google Pixel 6 – aktualizováno
- Google Pixel 6 Pro – aktualizováno
- Google Pixel 6a – aktualizováno
- Google Pixel 7 – aktualizováno
- Google Pixel 7 Pro – aktualizováno
- Google Pixel 7a – aktualizováno
- Google Pixel Fold – aktualizováno
- Google Pixel Tablet – aktualizováno
- Google Pixel 8 – aktualizováno
- Google Pixel 8 Pro – aktualizováno
- Google Pixel 8a – aktualizováno
- Google Pixel 9 – aktualizováno
- Google Pixel 9 Pro – aktualizováno
- Google Pixel 9 Pro XL – aktualizováno
- Google Pixel 9 Pro Fold – aktualizováno
Pokračování 4 / 20
HMD
Značka HMD u svých smartphonů slibuje pouze dvě velké aktualizace. Prvním aktualizovaným telefonem by měl být HMD Skyline, ale ani u HMD není znám přesný harmonogram aktualizací.
Prvním z aktualizovaných telefonů HMD by měl být HMD Skyline
Android 16 pro zařízení HMD (očekáváme):
- HMD Fusion
- HMD Pulse
- HMD Pulse Pro
- HMD Pulse+
- HMD Skyline
Pokračování 5 / 20
Honor
Honor v Česku nabízí několik desítek telefonů ve třech modelových řadách, přičemž dlouho u něj platila jen čtyřletá softwarová podpora. U řady Honor 400 je softwarová podpoře šestiletá a u Honoru Magic 7 Pro pak dokonce sedmiletá.
Beta testování Android 16 začalo u Honoru Magic7 Pro
Honor má aktualizace tradičně spojené s novou verzí nadstavby Magic OS, beta testování však začalo s novou verzí systému ale se starší verzí nadstavby MagicOS 9. První aktualizované telefony Honor slibuje do konce roku 2025.
Android 16 pro zařízení Honor:
- Honor Magic7 Pro – do konce roku 2025
- Honor 400 – do konce roku 2025
- Honor 400 Pro – do konce roku 2025
- Honor 400 Lite – do konce roku 2025
- Honor 300
- Honor 300 Pro
- Honor 200
- Honor 200 Pro
- Honor Magic V3
- Honor Magic Vs3
- Honor Magic 7
- Honor Magic 7 Lite
- Honor Magic 6
- Honor Magic 6 Pro
- Honor X50 Pro
- Honor X8c
Pokračování 6 / 20
Huawei
Huawei nemá přístup ke Google službám v Androidu, a tak se u něj bavíme o grafické nadstavbě, kterou značka ráda vydává za svébytný operační systém, ale její EMUI je stále postaveno na Androidu. V Česku navíc značka nabízí tablety s operačním systémem Harmony OS.
Huawei a Android, to je maximálně EMUI 15 postavené na Androidu 12. Pro Huawei je priorita vlastní operační systém Harmony OS
Zatím poslední verze EMUI 15 se do oběhu dostala díky skládacímu telefonu Huawei Mate X6. Jenže už EMUI 14 vycházelo z Androidu 12, a u EMUI 15 tomu má být stejně. Pro Huawei je priorita vývoj vlastního systému Harmony OS, u levnějších telefonů využívá nadstavbu EMUI. Android 16 a Huawei tedy nejde dohromady.
Pokračování 7 / 20
Infinix
Značka Infinix v Česku nabízí telefony v modelových řadách Zero, Note, Hot a Smart. Značka u telefonů typicky poskytuje dvouletou podporu Androidu a tři roky bezpečnostních záplat. Android 16 je u Infinixu spojený s grafickou nadstavbou XOS 16.
Android 16 u Infinixu se zaměřuje hlavně na řadu Note 40
Android 16 pro zařízení Infinix (očekáváme):
- Infinix Zero 40 5G
- Infinix Note 40 Pro 5G
- Infinix Note 40 5G
Pokračování 8 / 20
Motorola
Motorola sice veřejně neuvedla, které telefony se dočkají updatu na Android 16, ale na webu podpory už Android 16 připsala k telefonům do kolonky „Budoucí verze softwaru“, které tuto aktualizaci dostanou.
I tentokrát lze čekat update u skládacích véček posledních dvou generací, vlajkové model Edge posledních třech generací a také na několik vybraných modelů Moto G i na ThinkPhone 25. Zatím však neznáme přesný harmonogram aktualizací.
Android 16 pro zařízení Motorola:
- Motorola Razr 60
- Motorola Razr 60 Ultra
- Motorola Razr 50
- Motorola Razr 50 Ultra
- Motorola Edge 60 Pro
- Motorola Edge 60
- Motorola Edge 60 Fusion
- Motorola Edge 60 Stylus
- Motorola Edge 50 Ultra
- Motorola Edge 50 Pro
- Motorola Edge 50 Neo
- Motorola Edge 50 Fusion
- Motorola Edge 50
- Motorola Edge 40 Pro
- Moto G56
- Moto G86
- Moto G86 Power
- Moto G85
- Moto G75
- Moto G55
- ThinkPhone 25 by Motorola
Pokračování 9 / 20
Nothing
Značka Nothing má v portfoliu jen několik telefonů, které běží na nadstavbě Nothing OS. Android 16 je propojený s nadstavbou Nothing OS 4.0, která se do smartphonů značky dostane od podzimu 2025.
Nothing OS 4.0 s Androidem 16 se do telefonů začne dostávat od podzimu roku 2025
Jako první dostane aktualizaci Nothing Phone (3), update se naopak nedostane na první telefon značky – Nothing Phone (1). Tento model zůstane na Androidu 15, přesto bude i nadále dostávat softwarové aktualizace.
Android 16 pro zařízení Nothing:
- CMF Phone 1 – podzim 2025
- CMF Phone 2 Pro – podzim 2025
- Nothing Phone (2) – podzim 2025
- NOthing Phone (2a) – podzim 2025
- Nothing PHone (2a) Plus – podzim 2025
- Nothing Phone (3) – podzim 2025
- Nothing Phone (3a) – podzim 2025
- Nothing Phone (3a) Pro – podzim 2025
Pokračování 10 / 20
OnePlus
OnePlus delší dobu testuje betaverzi Android 16 s nadstavbou OxygenOS 16 a připravuje finální aktualizaci. Ta dorazí, nejen na nejvýkonnější telefony posledních tří generací, ale také na vybrané modely řady Nord i na skládací telefony. Pro některé zařízení se však bude jednat o poslední velkou aktualizaci.
První aktualizovaným telefonem bude OnePlus 13, u něhož už od dubna probíhá testování betaverzí
Jako první se update očekává u OnePlus 13. Přesný harmonogram aktualizací zatím neznáme.
Android 16 pro zařízení OnePlus (očekáváme):
- OnePlus 13
- OnePlus 12
- OnePlus 11
- OnePlus 13R
- OnePlus 12R
- OnePlus 11R
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Nord CE 4
- OnePlus Nord CE 4 Lite
- OnePlus Nord 3
- OnePlus Open
- OnePlus Pad
- OnePlus Pad 2
Pokračování 11 / 20
Oppo
Oppo má Android 16 spojený s nadstavbou ColorOS 16. Aktualizaci jako první dostane Oppo Find X8, update se však dostane i na další modely řady Find X a Find N i na vybrané modely řady Reno. I tentokrát je to zatím pouze očekávaný seznam modelů, který se časem může změnit.
Beta testování začala u modelu Oppo Find X8
Android 16 na zařízeních Oppo (očekáváme):
- Oppo Find N5
- Oppo Find N3
- Oppo Find N3 Flip
- Oppo Find N2
- Oppo Find N2 Flip
- Oppo Find X8
- Oppo Find X8 Pro
- Oppo Find X7
- Oppo Find X7 Ultra
- Oppo Find X6
- Oppo Find X6 Pro
- Oppo Reno 13
- Oppo Reno 13 Pro
- Oppo Reno 12
- Oppo Reno 12 Pro
- Oppo Reno 11
- Oppo Reno 11 Pro
Pokračování 12 / 20
Poco
Podznačka Xiaomi je sice spjatá s nadstavbou HyperOS, ale u Androidu 16 zřejmě ještě nečekejme HyperOS 3 ale jen vylepšenou stávající verzi. Aktualizace se už nebude týkat modelů Poco F5, Poco M5 ani Poco X5.
Android 16 dorazí do telefonů s inovovanou verzí grafické nadstavby HyperOS 2.x od Xiaomi
Android 16 na zařízeních Poco (očekáváme):
- Poco F6
- Poco F6 Pro
- Poco F7
- Poco F7 Pro
- Poco F7 Ultra
- Poco M6 Plus
- Poco X6 Pro
Pokračování 13 / 20
Realme
U Realme je Android 16 pevně svázán s grafickou nadstavbou Realme UI 7. Jako první ji dostane model Realme GT 7 po němž bude následovat řada GT 6.
Realme GT 7 a GT 7 Pro budou první telefony značky aktualizované na Android 16
Realme zatím přesný harmonogram neuvedlo, víme jen to, že detaily aktualizace zveřejnění během podzimu. To dává tušit, že aktualizace portfolia telefonů nějaký čas potrvá.
Android 16 na zařízeních Realme (očekáváme):
- Realme GT 7
- Realme GT 7 Pro
- Realme GT 7T
- Realme GT 6
- Realme GT 6T
- Realme 14
- Realme 14 Pro
- Realme 14 Pro+
- Realme 14T
- Realme 13
- Realme 13 Pro
- Realme 13 Pro+
- Realme 12 4G
- Realme 12
- Realme 12+
- Realme 12 Lite
- Realme 12+
- Realme 12 Pro
- Realme 12 Pro+
Pokračování 14 / 20
Redmi
Podznačka Xiaomi s levnějšími telefony dostane Android 16 i na své populární modely, zřejmě to ale nějakou dobu potrvá. U Androidu 15 byly aktualizace zahájené v listopadu a podobně to čekáme i u Androidu 16.
Aktualizaci na Android 16 může vyhlížet i řada Redmi Note 14
Android 16 na zařízeních Redmi (očekáváme):
- Redmi 13C
- Redmi 14C
- Redmi Note 14
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 13
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 Pro+
Pokračování 15 / 20
Samsung
Samsung u uvedení Androidu 16 uváděl, že Android 16 do jeho zařízení dorazí v letě 2025, podle tiskové zprávy Samsungu začnou aktualizace u vybraných modelů v září 2025. Samsung začal testovat nadstavbu One UI 8 od konce května 2025. Skládací telefony Z Fold7 a Z Flip7 už přišly na trh s nejnovějším Androidem 16.
Uvítací obrazovka nadstavby One UI 8
Samsung nezveřejnil oficiální harmonogram aktualizací, vycházíme jen ze známých intervalů softwarové podpory. Aktualizace na Android 16 tak dorazí minimálně na níže uvedené modely.
Android 16 na zařízeních Samsung (očekáváme):
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy Z Fold6
- Samsung Galaxy Z Flip6
- Samsung Galaxy Z Fold5
- Samsung Galaxy Z Flip5
- Samsung Galaxy Z Fold4
- Samsung Galaxy Z Flip4
- Samsung Galaxy Tab S10+
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S8
- Samsung Galaxy Tab S8+
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
Pokračování 16 / 20
Sony
Sony má hodně štíhlé portfolio telefonu, navíc topmodel Xperia 1 VII pro rok 2025 oficiálně do Česka nezamířil. To na pozadí značí pozvolný ústup Sony ze scény, takže od japonské značky nemůžeme čekat, že by s aktualizacemi na Android 16 bylo Sony prvními v řadě. Navíc i u zmiňovaného topmodelu došlo k pozastavení prodejů, protože se sám vypínal, restartoval nebo jej dokonce nešlo zapnout.
Android 16 by měl minimálně dorazit na Xperie řady VI
Sony má tak vlastní starosti a není překvapením, že zatím nezveřejnilo oficiální harmonogram.
Android 16 na zařízeních Sony (očekáváme):
- Sony Xperia 1 VI
- Sony Xperia 10 VI
Pokračování 17 / 20
TCL
Značka TCL tradičně u aktualizací není příliš sdílná, ovšem na webu softwarové podpory u telefonů v tichosti uvádí, na jaké verze systému bude telefony aktualizovat.
Android 16 se dostane zejména na TCL s displeji Nxtpaper
V seznamu níže tak uvádíme seznam potvrzených modelů, které dostanou aktualizaci. V tuto chvíli však samozřejmě není jasné, kdy se tak stane.
Android 16 na zařízeních TCL:
- TCL 60R
- TCL 50 5G
- TCL 50 NXTPAPER 5G
- TCL 50 Pro NXTPAPER 5G
Pokračování 18 / 20
Tecno
Tecno už dříve uvedlo, že na Android 16 dostane řadu Camon 30 či skládací véčko Phantom V Flip2. V prvním případě se orientačně bavíme o začátku roku 2026, v případě druhé o konci roku 2025.
Tecno na Android 16 aktualizuje řadu Camon, která se v Česku nenabízí
Problém je však to, že žádný z těchto modelů se v Česku neprodává. Případný update dalších telefonů je tak velkou neznámou.
Pokračování 19 / 20
Vivo
U značku Vivo je Android 16 pevně svázaný s nadstavbou FuntouchOS 16. Značka dosud neuvedla přesný harmonogram, ovšem soudě podle oznámené softwarové podpory se dá odhadnout seznam telefonů, které by se mohly těšit na aktualizaci.
Také Vivo už testuje betaverzi Androidu 16, která je však určena primárně pro vývojáře
Android 16 na zařízeních Vivo (očekáváme):
- Vivo X200
- Vivo X200 Pro
- VivoX200 Ultra
- Vivo X100 Pro
- VIvo X90 Pro
- Vivo V50
- Vivo V50 Lite
- Vivo V40 Lite
- Vivo V40 SE
Pokračování 20 / 20
Xiaomi
Xiaomi bylo prvním z výrobců (mimo Google), kteří aktualizovali své telefony na Android 16 s nadstavbou HyperOS 2.3. Konkrétně to začalo modely Xiaomi 15 a Xiaomi 14T. Současně však značka rozběhla testování na dalších zařízeních.
Také Xiaomi 15 Ultra vyhlíží update na Android 16
Android 16 na zařízeních Xiaomi (očekáváme):
- Xiaomi 15 – aktualizováno
- Xiaomi 14T – aktualizováno
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech.
Chci Premium a Živě.cz bez reklam
Od 41 Kč měsíčně