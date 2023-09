Kuje železo, dokud je žhavé. Black Shark se chlubí chladiči pro iPhony, gamepadem i prvními hodinkami

Načasování snad ani nemohlo být lepší. Značka BlackShark, který je známá jako výrobce herních telefonů, se pustila do nového projektu. V době, kdy se její herní mobily mezigeneračně mění jen sporadicky a pomalu začínají nudit, se značka Black Shark vrhnula po do výroby herního příslušenství a dalších doplňků. Do světa vypustila nový gamepad, chytré hodinky, sluchátka nebo třeba chladič pro iPhony. A to je v době, kdy se přetřásá přehřívání iPhonů, trefou do černého.

Začněme u chladiče MagCooler 3 Pro, který je navržený pro iPhone 12 a novější modely. Součástí kostky s ventilátorem je i RGB osvětlení, na samotném chladiči jsou umístěny i doplňkové ovladače pro hraní her, které nastavíte v mobilní aplikaci Shark Arsenal. Ventilátor drží na zádech díky magnetům MagSafe a podle výrobce dokáže zchladit iPhone údajně až o 35°C. Chladič bude stát s daní zhruba 1 100 Kč.



MagCooler 3 Pro je chladič navražený pro iPhone 12 a novější telefony od Applu. Teplotu telefonu dokáže snížit poměrně výrazně

Black Shark S1 Smart Watch jsou zase úplně první hodinky značky, které však můžeme spíše označit za „polochytré“. Do kovového dýnka byl vsazen kruhový 1,43" AMOLED displej s rozlišením 466 × 66 pix a jasem 600 nitů. Hodinky mají na svém těle korunku, boční tlačítko, reproduktor a mikrofon, takže přes ně můžete vyřídit hovory prostřednictvím propojeného smartphonu (včetně elektronické filtrace šumu). Na jedno nabití vydrží hodinky až deset dní.



Hodinky Black Shark S1 Smart Watch vypadají jako běžné chytré hodinky. Systém je však uzavřený, těží z toho ale baterie a atraktivní koncová cena

Uvnitř čekejte uzavřenou platformu se základní sadou aplikací. Připraveno je sto různých ciferníků (podporují i režim Always On) a více než sto sportovních režimů. Hodinky změří ušlé kroky, srdeční tep, okysličení krve i kvalitu vašeho spánku. U hodinek stojí ještě za zmínku zvýšená odolnost IP68 a koncová cena, která je stejná jako u chladiče, tedy pouhých 1 400 Kč.



Zcela bezdrátová sluchátka Black Shark Lucifer jsou určena pro hráče mobilních a počítačových her

Třetí novinkou jsou zcela bezdrátová sluchátka Black Shark Lucifer Earphones, která vydrží na jedni nabití 7 hodin, společně s baterií v přenosném pouzdře pak až 28 hodin. Mají 16,2mm reproduktory, odolnost IPx4 a k telefonu se připojují přes Bluetooth 5.3. Stát budou 1 100 Kč.



Tento univerzální gamepad připojíte k Androidu, iPhonu, Windows i k Nintendu Switch

Poslední novinkou je herní ovladače Black Shark Green Ghost, který je kompatibilní s Windows, MacOS i s mobilními operačními systémy Android a iOS. Součástí gamepadu, který vypadá hodně podobně jako ovladač pro Xbox, je 1 000mAh baterie, která se dobíjí přes USB-C. Ovladače bude stát, po přepočtu, zhruba 2 700 Kč.