Kult Applu nezná hranic. Obnošené sandály Steva Jobse se v aukci prodaly za pět milionů korun

Vše, co do dnešních dob nese symboliku legendárního Steva Jobse, jde doslova na dračku. Zakladatel kultovního iPhonu je sice již 11 let po smrti, jeho odkaz však žije dál v předmětech, které po sobě zanechal. A lidé jsou za ně, i v dnešní době, ochotni zaplatit nemalé finanční prostředky.

V nedávno zveřejněné aukci obnošených sandálů Steva Jobse padaly rekordy. Po celkových devatenácti příhozech se z jejich vlastnictví může radovat anonymní kupec, který za papuče v nevalném „technickém“ stavu zaplatil 218 750 dolarů! V přepočtu to dělá 5,1 milionů korun! Došlo tak k výraznému překonání odhadu, podle něhož se měly sandále prodat „jen“ za 60 až 80 tisíc dolarů.



Nohy Steva Jobse se sandály Birkenstock na dobové fotografii

Jobs sandály značky Birkenstock nosil mezi léty 1970 a 1980, a z popelnice je „zachránil“ bývalý správce domu Jobsových, Mark Sheff. Sandály za posledních pět let oběhly svět na několika výstavách (Itálie, Německo, USA), než se dostaly do sbírky soukromého sběratele. Korková část sandálů je prošlápnutá nohou Steva Jobse, gumové podrážky nesou známky výrazného opotřebení. Novému majiteli však sandály dorazily v praktické přepravní krabici, a to s knihou „The 2013 Most Important men in my life“. Součástí aukce byl i přidružený token NFT.

Sandály Steva Jobse s NFT tokenem:

Zdroj: Julienslive