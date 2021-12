Kult pokračuje. Garmin neuhlídal Fenix 7 a další hodinky. Představí je za dva týdny

V posledních letech Garmin představoval nové generace kultovní řady Fenix koncem léta, ale letos jsme se nedočkali. Údajně i v tomto případě byl na vině všeobecný nedostatek čipů. Ale zdá se, že si Američané poradili a na lednovém veletrhu CES chystají velkou premiéru.

Hitem má být řada Fenix 7, znovu bude mít tři rozměrové verze (menší 7S, střední 7 a velké 7X), mírně pozměněný design, ale více informací leakeři nedodali. Revoluční změny nečekejme, stále půjde o tlačítky ovládané hodinky s ultimativním výčtem funkcí, spíše se připravme na evoluci, efektivnější hardware, delší výdrž baterie. Ale třeba i tady Garmin překvapí…



Garmin Fenix 7



Menší Garmin Fenix 7S (další obrázky v galerii)

Ale premiéra nebude jen o Fenixech. Update se paradoxně dočká i řada Venu s dotykovými AMOLED displeji, která do druhé generace Venu2 pokročila teprve letos v dubnu. Garmin Venu 2 Plus má přidat mikrofon, reproduktor, možnost telefonovat (poslouží jako handsfree ve spolupráci s mobilem připojeným přes Bluetooth), podporu hlasových povelů a zatím blíže neurčeného hlasového asistenta.



Garmin Venu 2 Plus je upgrade po 9 měsících. Telefonování, chytré funkce a hodnotnější materiály.

Pokračování se dočká i řada Instinct, která vyniká lehkým, přitom velmi odolným provedením a extrémně dlouhou výdrží baterie. Na obrázcích vidíme uhlazený design a hlavně zmenšenou verzi Instinct 2S, ale tady veškeré informace o upgradu končí.



Garmin Instinct 2



Menší Garmin Instinct 2S

Dočkat bychom se měli také nové řady Garmin Epix Gen2 (i když formálně navazuje na sedm let starý model). Mělo by jít o levné mapové hodinky, takže je jen otázkou, co Garmin na revanš sebere.



Garmin Epix Gen2. Pohled na obrázky naznačuje, že vlastně půjde o levnou variantu modelu Fenix.

Via winfuture.de