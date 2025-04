Kupte telefon Motorola a druhý model máte za 1 Kč. Akce u operátora O2 trvá pouze týden

O2 po čase opět opakuje svoji prodejní akci „1 + 1“. Princip je jednoduchý – při nákupu jednoho konkrétního modelu telefonu za plnou cenu máte druhý konkrétní model za symbolickou 1 Kč. Akce platí do 14. dubna 2025. Nákup telefonu není podmíněn aktivací tarifu nebo jiných služeb.

Tentokrát zvýhodněnou dvojici tvoří Motorola Edge 50 Neo 5G 256 GB, který můžete zakoupit za 8989 Kč (na výběr jsou čtyři barevné varianty). K němu náleží za jednu korunu Motorola Moto G34 5G 128 GB (běžná cena tohoto modelu je 3489 Kč). Nabídka platí v e-shopu O2 i v kamenné prodejně.

Nabídku můžete kombinovat s Eco Bonusem ve výši 500 Kč, který získáte, když do O2 Prodejny přinesete jakýkoliv starý telefon k ekologické likvidaci a rovnou zakoupíte nový. Do 14. dubna 2025 platí u operátora také sleva 60 % na ochranná skla a kryty na mobily od značky Esperia. Vybrané zboží stačí vložit do košíku a sleva se uplatní automaticky.