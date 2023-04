Kupte tuto Motorolu a druhou máte za 1 Kč. Akce u operátora O2 trvá jen pět dní

O2 nabízí zvýhodněný nákup smartphonu Motorola Moto G51 5G. Jde o klasickou akci typu „1 + 1 zdarma“, kdy při nákupu jednoho telefonu za plnou cenu dostanete druhý identický model za 1 Kč. Jinak řečeno, telefon máte s 50% slevou, ale jen při každých dvou zakoupených kusech.

Operátor se touto akcí zřejmě snaží vyprázdnit sklady, protože Motorola Moto G51 je půldruhého roku starý model, který už mezitím získal dva nástupce (Moto G52 a G53). I tak jde stále o slušný model nižší třídy, který nabídne 5G konektivitu, čipset Snapdragon 480+ a 50Mpx primární fotoaparát se světelností f1.8.

Nákup v e-shopu i na prodejnách

Moto G51 začínala na trhu v roce 2021 už tehdy se starším Androidem 11 a je pro ni určen bohužel pouze jeden velký upgrade, což znamená, že telefon skončí na Androidu 12 a další updaty už budou jen bezpečnostní. Pokud pro vás ale starší Android není na překážku, můžete mít dva spolehlivé 5G telefony za cenu jednoho.



Motorola Moto G51 5G se prodává pouze v paměťové verzi 4 + 64 GB

Cena u O2 činí 4601 Kč, druhý telefon je za 1 Kč. Jeden telefon tedy vychází na 2301 Kč. Nakupovat můžete v e-shopu nebo i na kamenných prodejnách operátora. Akce trvá pouze pět dní, od 13. do 17. dubna 2023, nebo do vyprodání zásob. Zájemci by si proto měli pospíšit.

Nákup telefonu není podmíněn aktivací tarifu nebo jiných služeb, O2 se tak snaží oslovit i zákazníky jiných operátorů. „Vyzkoušeli jsme si nabídku 1+1 na vybraný telefon při příležitosti oslav Valentýna a zaznamenali pozitivní ohlasy. Chtěli jsme proto i na jaře udělat hezkou akci, která udělá radost zkrátka všem – nehledě na to, jestli je nakupující zákazníkem O2 nebo ne,“ říká ředitel prodeje zařízení O2 Václav Dostál.