Kuriózní krádež iPhonů za 11 milionů. Zloději se do prodejny dostali dírou v sádrokartonu ze sousední toalety

V americkém Seattlu se odehrála zatím nejbizarnější krádež iPhonů všech dob. Zloději si ke krádeži vytipovali toaletu blízké kavárny, která sídlí v jednom společném obchodním bloku. Když v sádrokartonové zdi vyřezali díru mimo vedení vody a odpadů, objevili se přímo v prodejně Applu. A tak nebyl problém odcizit iPhony v hodnotě 500 tisíc amerických dolarů, tedy za necelých 11 milionů korun.

Celkem z obchodu přes toaletu přilehlé kavárny zmizelo 436 iPhonů, k nimž se přidala i další elektronika s logem nakousnutého jablka. Zloději však museli mít prodejnu předem vyhlédnutou, manažera kavárny ani ve snu nenapadlo, že jeho toalety mohou sousedit s Apple Storem. Manažer do médií uvedl, že je nesmírně vděčný, že nikdo z jeho zaměstnanců při loupeži nebyl zraněn. Krádež totiž probíhala za běžného provozu kavárny, kdy bylo v Apple Storu zavřeno.



Díra mezi košem, držadlem a WC v americké restauraci vedla v sádrokartonu přímo do prodejny Applu...

Je však otázkou, proč lidé vynášející batohy či tašky z toalet nevzbudili žádné podezření. Dvojici podle kamerových záznamů stačilo k „vyluxování“ prodejny Applu méně než 15 minut. Oprava stěny vyšla na 600 - 700 dolarů, na toaletách byly nainstalovány nové zámky za 900 dolarů. A ty by se měly stát další bariérou proti ziskuchtivým, kteří by snad chtěli zavítat do stejné kavárny s vidinou snadného zisku iPhonů...

Kuriózní loupež iPhonů v USA: